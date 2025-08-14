Yapay zeka sistemleri kavgaya tutuştu! Şaşırtan deney

Deney kapsamında OpenAI'nin GPT-4o mini modelini kullanan 500 YZ sohbet botu, belirli kişilik özellikleriyle bir araya getirildi. Ardından reklam veya algoritma desteği olmayan basit bir platformda etkileşime girmelerine olanak tanındı.

Elde edilen netice de algoritmaların bileşimi olmadan, botların kendilerini politik görüşlerine göre gruplandırdıkları gözlemlendi.

KAVGAYA ENGEL OLAMADILAR

Araştırmacılar, bu kavgayı sonlandırmak maksadıyla çeşitli müdahalelerde bulundular; kronolojik akış, viral içeriklerin değersizleştirilmesi, kullanıcı profillerinin gizlenmesi ve karşıt görüşlerin güçlendirilmesi gibi yöntemlere de başvuruldu. Ancak bu müdahaleler, katılımcı hesaplara verilen etkileşimi yalnızca %6 oranında değiştirebildi.

