Yapay zeka sistemleri kavgaya tutuştu! Şaşırtan deney

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte farklı konularda tartışma zemini bulabileceğimiz alanlarda açılmış oldu. Yapay zekaya belirgin kişisel özellikler yüklense, benzer bir zemin hazırlansa durum nasıl gelişirdi? Araştırmacılar bu sorunun üzerine giderek, yapay zekalı botlardan oluşan "yapay" bir sosyal medya geliştirdi. Gözlemlenen durumlar şaşırttı.

Deney kapsamında OpenAI'nin GPT-4o mini modelini kullanan 500 YZ sohbet botu, belirli kişilik özellikleriyle bir araya getirildi. Ardından reklam veya algoritma desteği olmayan basit bir platformda etkileşime girmelerine olanak tanındı.

Elde edilen netice de algoritmaların bileşimi olmadan, botların kendilerini politik görüşlerine göre gruplandırdıkları gözlemlendi.

KAVGAYA ENGEL OLAMADILAR

Araştırmacılar, bu kavgayı sonlandırmak maksadıyla çeşitli müdahalelerde bulundular; kronolojik akış, viral içeriklerin değersizleştirilmesi, kullanıcı profillerinin gizlenmesi ve karşıt görüşlerin güçlendirilmesi gibi yöntemlere de başvuruldu. Ancak bu müdahaleler, katılımcı hesaplara verilen etkileşimi yalnızca %6 oranında değiştirebildi.

