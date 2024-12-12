Yapay zekâ sohbet platformlarını da ele geçiriyor

AI'nin iş dünyasındaki etkileri uzun zamandır tartışılıyor, ancak OnlyFans gibi niş platformlarda yaşanan gelişmeler bu teknolojinin çok daha spesifik alanlarda bile dönüşüme yol açtığını gösteriyor. OnlyFans'ta "chatter" olarak adlandırılan kişiler, önde gelen içerik üreticilerinin adına hayranlarla mesajlaşarak işletmelerine destek sağlıyor. Ancak bu iş modeli, yapay zekânın sahneye çıkmasıyla yeniden şekilleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Pakistan ve Filipinler gibi ülkelerde bulunan sohbet elemanları uzun zamandır sektörde yer alsa da, son dönemde bu insan emeğinin yerini yapay zekâ tabanlı uygulamalar almaya başladı. Bu gelişmeyle birlikte hem müşteri deneyimi hem de platformların işleyişi farklı bir boyuta geçiyor.

CHATPERSONA VE DİĞER TEKNOLOJİK ARAÇLAR

ChatPersona adlı bir yapay zekâ sohbet hizmeti sunan girişim, bu alanda dikkat çeken çözümlerden biri. Şirketin kurucusu Kunal Anand, çok sayıda içerik üreticisinden elde edilen verilerle geliştirilen modellerle şu ana kadar 6.000'den fazla müşteriye hizmet verdiklerini belirtiyor. Bu sistemin işleyişi, yapay zekânın mesajları oluşturması, ancak bir insanın "gönder" tuşuna basması gerekliliği üzerine kurulu. Bu, platformun hizmet koşullarına aykırı olmadığı iddiasıyla sunuluyor.

Diğer bir teknoloji olan Supercreator ise sadece sohbet için değil, ayrıca senaryo yazımlarından algoritmik olarak müşteri sınıflandırmaya kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bu aracı kullanan ajanslardan biri olan Heiss Talent'ın sahibi Eden, bu sistemin hayranlarla olan etkileşimleri optimize ettiğini söylüyor. Eden'ın temsil ettiği içerik üreticileri, çok sayıda mesajı yapay zekâ yardımıyla yürüterek gelirlerini artırdı.

YAPAY ZEKA VE OTOMASYONUN GELECEĞİ

Bu teknolojilerin sunduğu en büyük avantajlardan biri, sınırlı kaynaklarla çok daha fazla kişiye ulaşılabilmesi. Ancak bu gelişme, özellikle insani bağlantıları ön planda tutan hayranlar için karmaşık duygular yaratabiliyor. Bazı hayranlar bu sistemlerin gerçek içerik üreticisiyle bağın zayıflamasına yol açtığını hissediyor. Bununla birlikte, Eden gibi ajans sahipleri, sistemin insani dokunuşun kaybolmaması için dikkatle kullanılması gerektiğini savunuyor.

AI sohbet sistemleri, yalnızca iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimlerin ve mahremiyet tartışmalarının da odağına yerleşiyor. Teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde, şeffaflık ve etik soruları her zamankinden daha önemli hale geliyor.

OnlyFans ve benzeri platformların yapay zekâ kullanımıyla evrim geçirdiği bu yeni dönem, insan emeğinin yerini alabilecek otomasyon çözümlerine dair önemli bir örnek sunuyor. Ancak bu dönüşümün etkileri uzun vadede daha net anlaşılacak.