Yapay zeka sosyal medyayı ele geçirdi! Bu da Olimpiyat Oyunları'na katılan obez kadın! 24 saatte bakın kaç milyon izlendi

Sosyal medya platformları, yapay zeka (AI) teknolojisiyle üretilen viral videoların istilası altında.

Son olarak, obez bir kadının Olimpiyat Oyunları'nda havuza atlayarak havuzun taşmasına ve çevresindeki her şeyi yıkmasına neden olduğu bir video, yalnızca 24 saatte 2 milyon 700 bin izlenme rakamına ulaşarak dünya çapında yankı uyandırdı. Ancak bu çarpıcı görüntülerin tamamen yapay zeka tarafından üretildiği ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu tür içeriklerin sosyal medya dinamiklerini nasıl değiştirdiğini ve potansiyel tehlikelerini tartıştı.

İŞTE O VİDEO VE İZLENME SAYISI:

BBC Küresel Dezenformasyon Ekibi’nin yayımladığı bir rapora göre, yapay zeka ile üretilen sahte videolar, özellikle genç izleyicileri hedef alarak sosyal medya platformlarında hızla yayılıyor. Ekip, YouTube’da çocuklara yönelik önerilen içeriklerin arasında sahte bilim videolarının tespit edildiğini ve bu içeriklerin çoğunun yapay zeka araçlarıyla üretildiğini belirtti.

Oxford Üniversitesi’nden etik uzmanı Prof. Dr. Luciano Floridi, “Yapay zeka, güçlü bir araçtır, ancak etik kullanımı için sıkı düzenlemeler şart. Bu tür videolar, izleyicilerde yanıltıcı algılar yaratabilir ve toplumsal güveni zedeleyebilir” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Söz konusu viral videoda, obez bir kadının Olimpiyat Oyunları’nda havuza atladığı ve suyun taşarak tribünleri yerle bir ettiği dramatik bir sahne yer aldı.

Görüntüler, gerçekçi efektleri ve abartılı senaryosuyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini anında çekti. Ancak uzmanlar, bu tür içeriklerin yapay zeka algoritmalarıyla üretildiğini ve gerçeklikten uzak olduğunu vurguladı.

Londra Üniversitesi’nden dijital sanat uzmanı Prof. Dr. Lev Manovich, “Yapay zeka, görsel içerik üretiminde devrim oluşturuyor, ancak bu teknoloji aynı zamanda yanıltıcı içeriklerin yaygınlaşmasını hızlandırıyor. Bu videolar, izleyicinin algısını manipüle etme potansiyeline sahip” dedi.

Sosyal Medya mı, Sosyal Market mi?

Sosyal medya platformlarının bu tür içeriklere karşı tutumu da tartışma konusu.

Meta ve YouTube gibi devler, zararlı içeriklerin kaldırılması için yapay zeka tabanlı denetim sistemleri kullanıyor, ancak bu sistemler genellikle kamu yararı taşıyan içeriklerle sahte videoları ayırt etmekte zorlandı.

Euronews’in bildirdiğine göre, yapay zeka ile üretilen deepfake videolar, siyasi karalama ve rıza dışı içeriklerin önünü açarak ciddi etik sorunlar oluşturdu.

Örneğin, geçtiğimiz yıl İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Elon Musk’ın romantik bir sahnede yer aldığı sahte bir video, sosyal medyada “Muskloni” çılgınlığına yol açmıştı.

Bilimsel araştırmalar, yapay zekanın görsel içerik üretimindeki hızını ve etkisini ortaya koydu.

MIT’de yapılan bir çalışma, yapay zeka ile üretilen görüntülerin insan yapımı içeriklerden neredeyse ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olduğunu gösterdi. Ancak bu teknolojinin kötüye kullanımı, özellikle sosyal medya fenomenlerinin ve içerik üreticilerinin elinde, toplumsal algıyı çarpıtma riskini artırdı.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma, gençlerin sosyal medya fenomenlerini yoğun bir şekilde takip ettiğini ve bu içeriklerin dijital kimliklerini şekillendirmede etkili olduğunu belirtti.

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Uzmanlar, bu tür viral içeriklerin toplumsal etkilerine karşı daha sıkı düzenlemeler gerektiğini savundu.

Prof. Dr. Floridi, “Yapay zeka modellerinin farklı kültürel ve estetik değerlerle eğitilmesi, bu teknolojinin daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının da içeriklerin doğruluğunu sorgulaması ve kaynak kontrolü yapması gerektiği belirtildi.

Aksi takdirde, yapay zekanın sosyal medyadaki viral çılgınlığı, gerçek ile sahte arasındaki sınırları daha da bulanıklaştırabilir.