Yapay zeka Süper Lig'i tam 10 bin kez simüle etti! Fenerbahçeliler bu sonucu görmesin

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasının ardından yapay zeka, sezonu tam 10 bin kez simüle etti. Yapılan simülasyona göre, Galatasaray sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım olacak.

Yapay zeka, Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesiyle birlikte şampiyonluk ve küme düşecek takımlarla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Tüm takımların fikstürleri olasılıksal olarak oynatıldı ve 10 bin kez simüle edildi. Buna göre sezon sonu küme düşecek 3 takımla ilgili çarpıcı bir tahmin tablosu ortaya çıktı.Yapay zekaya göre, Süper Lig'e yeni yükselen takımlar Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük sezon sonunda küme düşecek.

Çağdaş Atan ile yolları ayıran ve Nuri Şahin'le anlaşmaya varan Başakşehir puan cetvelinde 5. sırada yer alırken, şampiyonluk ihtimali yüzde 1.59 olarak gösterildi.

Yapay zekaya göre Beşiktaş ise ligi 4. sırada bitirecek. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlıların şampiyonluğuna yüzde 6.24 olasılık verildi.

Fatih Tekke ile sezona iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali ise yüzde 12.25 olarak gösterildi. Bordo-mavililerin ligi 3. sırada bitirmesi öngörüldü.

Yapay zekaya göre Fenerbahçe ise şampiyonluk hasretini yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile de dindiremiyor. Sarı-lacivertlilerin ligi 2. sırada bitireceği tahmininde bulunan yapay zeka, Fenerbahçe'nin şampiyonluk olasılığını yüzde 29.96 belirledi.

Galatasaray'ın ise üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşacağı tahmininde bulunan yapay zeka, sarı-kırmızılıların sezon sonunda ligi zirvede göğüslemesine yüzde 46.08 olasılık verdi.5. sıranın altındaki takımlardan hiçbirinin şampiyonluk olasılığı yüzde 1'i bulmadı.

