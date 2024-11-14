Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını belirledi

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Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını belirledi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken gol krallığını kimin alacağı da merak konusu oldu. Yapay zeka, Süper Lig’de gol krallığı yarışını kazanacak ismi belirledi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun gol krallığı yarışı, yapay zeka analizleriyle netleşmeye başladı. Gelişen teknolojiler ve veri analizi sayesinde, sezonun bitişine henüz aylar varken, şimdiden gol krallığında öne çıkan isimler belirlenmiş durumda. İşte yapay zekanın tahminine göre, Süper Lig'de gol krallığında ilk beşte yer alan futbolcular…

Napoli'den sonra yeni takımında da etkileyici performansını sürdüren Osimhen’in Süper Lig'de 23 gol ile zirvede olması bekleniyor.

İkinci sırada ise sezon başında Lazio’dan Beşiktaş’a gelen Immobile’nin yer alması bekleniyor. İtalyan golcünün sezonu 19 golle kapatacağı tahmin ediliyor.

Listenin üçüncü sırasında 17 gol atması beklenen Trabzonsporlu Simon Banza yer alırken dördüncülüğü ise 16 golle Başakşehir’in golcüsü Krzysztof Piatek’in alacağı tahmin edildi.

Yapay zekanın yaptığı tahmine göre Fenerbahçe’nin golcüsü Dzeko’nun Süper Lig’de 15 gol atması bekleniyor.

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