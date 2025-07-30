Yapay zeka Süper Lig’in gol kralını tahmin etti! Jhon Duran mı Oshimen mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka Süper Lig’in gol kralını tahmin etti! Jhon Duran mı Oshimen mi?

Süper Lig’e kısa süre kala transfer hareketliliği sürerken yapay zekâdan gelecek sezonun gol lideri sorusuna yanıt geldi.

Beşiktaş Tammy Abraham’ı, Fenerbahçe Jhon Duran’ı, Trabzonspor Paul Onuachu’yu kadrosuna eklerken Galatasaray Osimhen’in transferi için sabırsızlıkla bekliyor.
Takımların yeni sezon hedefleri büyürken, teknoloji de bu kez gol tahminleriyle gündemde.
Süper Lig forvetlerini inceleyen yapay zekâ, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in 31 golle sezonu zirvede tamamlayacağını öngördü.
Fenerbahçe’nin yeni yüzü Jhon Duran, 28 golle ikinci sırada kendine yer buldu.
Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli ismi En-Nesyri ise 20 gol beklentisiyle listede üçüncü oldu.
Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham için ise 18’lik bir performans tahmini yapıldı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Mauro Icardi de 17 golle ilk beşe girdi.

Son Haberler
Elazığ’da iki aile arasında bıçaklı kavga; 3 yaralı
Elazığ’da iki aile arasında bıçaklı kavga; 3 yaralı
Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde de düştü
Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde de düştü
Hayvanat bahçesinde 12 şebek öldürüldü: Suç duyurusunda bulunacak
Hayvanat bahçesinde 12 şebek öldürüldü: Suç duyurusunda bulunacak
İçme suyunda tasarruf dönemi başladı
İçme suyunda tasarruf dönemi başladı
Uçak İstanbul'a geri döndü. Havada powerbank paniği!
Uçak İstanbul'a geri döndü. Havada powerbank paniği!