Sağlık alanında çığır açan gelişmeler yaşandı. Yapay zeka (YZ) teknolojileri, hastalıkların teşhisinden tedavi yöntemlerinin belirlenmesine kadar uzanan geniş bir yelpazede tıp dünyasının en güçlü yardımcısı haline geldi. Özellikle radyoloji ve patoloji gibi görüntüleme yoğunluklu uzmanlık dallarında, konvolüsyonel sinir ağları (CNN) gibi öğrenme algoritmalarını kullanan YZ sistemleri, insan gözünün zorlandığı hassas paternleri ve anormallikleri hızla belirledi.

Bilimsel araştırmalar, YZ'nin kanser, kalp hastalıkları ve göz hastalıkları gibi hayati önem taşıyan rahatsızlıkların erken tanısında kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

Örneğin, San Francisco merkezli PathAI gibi uluslararası şirketlerin geliştirdiği YZ tabanlı sistemler, patoloji slaytlarını analiz ederek kanser teşhisinin doğruluğunu artırdı ve doktorlara karar verme sürecinde zaman kazandırdı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ile ortak projeler yürüten Babylon Health ise semptom analizi yaparak tedavi önerileri sundu ve hastaların ilk basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı.

YABANCI UZMANLAR ÇİFT YÖNLÜ ETKİYE DİKKAT ÇEKTİ

Tıp teknolojileri ve inovasyon danışmanı, NASA'da yapay zeka stratejisti olarak görev yapmış olan Dr. Jose Morey, YZ'nin gelecekteki rolünü değerlendirdi.

Dr. Morey, YZ'nin özellikle yeni ilaç keşfi ve kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde insan potansiyeliyle birleştiği noktaları işaret etti. O'na göre, büyük veri analitiği sayesinde her hastaya özel tedavi planları oluşturulması mümkün hale geldi.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden (UBC) Bilgisayar Bilimleri Doçenti Dr. Vered Shwartz, YZ'ye olan aşırı güvenin potansiyel risklerine dikkat çekti.

Dr. Shwartz, ChatGPT gibi büyük dil modelleriyle yapılan tıbbi görüşmelerin, gerçek doktorlarla yüz yüze yapılan görüşmelerden "daha ikna edici ve empatik" hissettirdiğini ifade etti. Bu durumun, hastaların YZ tavsiyelerine gereğinden fazla inanmasına yol açabileceği ve doktorlarıyla önemli tartışma fırsatlarını kaçırmalarına neden olabileceği endişesini taşıdığını belirtti.

Oxford Üniversitesi Felsefe Profesörü Prof. Nick Bostrom ise YZ'nin etik boyutuna odaklandı. Prof. Bostrom, YZ sistemlerinin karar mekanizmalarının "yorumlanabilir" olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu sayede hem hekimlerin hem de hastaların, algoritmanın teşhis veya öngörüsüne nasıl ulaştığını anlaması ve etik açıdan sorumlu bir yaklaşım sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yapay zeka, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırdı ve teşhis süreçlerini hızlandırdı; ancak yabancı uzmanların görüşleri, bu güçlü teknolojinin yalnızca bir destek aracı olarak kalması ve nihai kararın her zaman nitelikli bir hekimin kontrolünde olması gerektiğini gösterdi.

Sağlık sistemi, teknoloji ve insan uzmanlığının dengesini bulma yolculuğunda önemli bir aşama kaydetti.