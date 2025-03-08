Yapay zeka Ümit Özdağ'ın sesi ve görüntüsü oldu! Silivri Cezaevi'nin duvarlarını teknoloji yıktı

47 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden yapay zeka üzerinden yapılan paylaşım dikkat çekti. Özdağ, 3 Mart 2025 Pazartesi günü “Ortadoğu, Avrupa ve Asya’da Türk Dış Politikası ve Sonuçları” konulu panele neden katılamadığını yüzü ve sesinin olduğu bir video ile anlatıldı.

ÖZDAĞ’A YAPAY ZEKALI VİDEO PAYLAŞIMI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Ümit Özdağ’ın Oxford Union’a gidemediğini sesinin ve görüntüsünün olduğu bir yapay zekalı video paylaşıldı. Özdağ videoda şunları söyledi;

“3 Mart 2025 Pazartesi günü “Ortadoğu, Avrupa ve Asya’da Türk Dış Politikası ve Sonuçları” konulu bir konferans vermek üzere davet edilmiş olduğum Oxford Union’a hukuksuz bir şekilde tutuklanarak Silivri cezaevinde tutulduğum için gidememiş olmamı Oxford Union üyeleri anlamakta zorlanmışlar. Onlara Türk dış politikası yerine Silivri’de neden rehin tutulduğumu anlatmak zorunda kaldım. Teknoloji her türlü paradigmayı değiştirebilen bir güç. İktidarlar sesini kısmak istediklerini rehin alsalar da teknoloji duvarları yıkabiliyor. Bu nedenle Zafer Partisi “BİLİM, BİRLİK, BARIŞ” diyor. Bu konuşmayı büyük Türk Milleti ile de paylaşmak istedim.”

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ, 3 Mart’ta Oxford’un en köklü topluluklarından biri tarafından konuşma yapması için davet almıştı. Ancak Özdağ, tutukluluğundan dolayı etkinliğine gidememişti.