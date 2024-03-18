Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler

Sosyal medyada, bu yeni görüntüler hakkında pek çok yorum yapıldı.
Yapay zeka teknolojisi, geçmişte aramızdan ayrılan ünlülere şarkı söyletmişti; şimdi ise mevcut ünlülerin daha kilolu versiyonlarını oluşturdu.
Bu yeni uygulama sayesinde, ünlülerin alışık olduğumuz fit ve çekici görünümleri tamamen değişti.
Bu görüntülerden biri de Burcu Özberk’e aitti.
Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Kenan İmirzalıoğlu ve Burcu Özberk gibi tanınmış isimler, yapay zekanın bu yeni yüzünü deneyimledi.
Yapay zekanın ürettiği bu ilginç görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.
Bir süredir ekranlardan uzakta olan ve yeni projeler üzerinde çalışan oyuncu, yapay zeka tarafından oluşturulan kilolu halini gördüğünde, bu görüntüyü sosyal medyada paylaşmaktan kendini alamadı.
Burcu Özberk, “Bu fotoğrafı çektirdiğimi hatırlamıyorum” diyerek durumu esprili bir dille karşıladı.