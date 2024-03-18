Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler

Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlıklı yaşam tarzlarına bağlı kalarak formda kalmayı başaran ünlü oyuncular, yapay zekanın elinden geçince tanınmaz hale geldi.
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Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler 1

Sosyal medyada, bu yeni görüntüler hakkında pek çok yorum yapıldı.

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Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler 2

Yapay zeka teknolojisi, geçmişte aramızdan ayrılan ünlülere şarkı söyletmişti; şimdi ise mevcut ünlülerin daha kilolu versiyonlarını oluşturdu.

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Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler 3

Bu yeni uygulama sayesinde, ünlülerin alışık olduğumuz fit ve çekici görünümleri tamamen değişti.

Bu görüntülerden biri de Burcu Özberk’e aitti.

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Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler 4

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Acun Ilıcalı, Kenan İmirzalıoğlu ve Burcu Özberk gibi tanınmış isimler, yapay zekanın bu yeni yüzünü deneyimledi.

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Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler 5

Yapay zekanın ürettiği bu ilginç görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler 6

Bir süredir ekranlardan uzakta olan ve yeni projeler üzerinde çalışan oyuncu, yapay zeka tarafından oluşturulan kilolu halini gördüğünde, bu görüntüyü sosyal medyada paylaşmaktan kendini alamadı.

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Yapay zeka ünlüleri şişmanlattı. Sosyal medya yıkıldı. Tanınmaz hale geldiler 7

Burcu Özberk, “Bu fotoğrafı çektirdiğimi hatırlamıyorum” diyerek durumu esprili bir dille karşıladı.

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