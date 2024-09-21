Yapay zeka yanıldı. Derbide kazanan Galatasaray oldu

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta konuk ekip ezeli rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Livakovic (KK) 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 63. dakikada Dzeko'dan (P) geldi.

YAPAY ZEKA FENERBAHÇE KAZANIR DEMİŞTİ

Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti ile birlikte maç öncesi tahmin yapan yapay zekanın yanıldığı ortaya çıktı.

Derbiyi kimin kazanacağı hakkında sorulan soru üzerine ChatGPT, Fenerbahçe’nin galibiyet ihtimalini yüzde 40, Galatasaray’ın galibiyet ihtimalini yüzde 35 ve beraberlik ihtimalini yüzde 25 olarak açıklamıştı.

ChatGPT bu tahminine sebep olarak ise, “Bu maçın kilit noktaları: Fenerbahçe’nin savunmadaki disiplinli yapısı ve Dzeko’nun Galatasaray savunmasını ne kadar zorlayacağı. Galatasaray’ın orta sahada Torreira ve Sara gibi iki kesici ile topa hükmedip hücum geçişlerini ne kadar hızlı gerçekleştireceği” demişti.

Yapay zeka Fenerbahçe- Galatasaray maçının galibini açıkladı