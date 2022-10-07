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Yapay zeka yapay zeka tehdidini anlatacak

Ai-Da adlı robot, İngiltere Lordlar Kamarası’nda yapay zeka tehlikesini ele alacak.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:58
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Yapay zeka yapay zeka tehdidini anlatacak

Yapay zeka yapay zeka tehdidini anlatacak
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Adını 19'uncu yüzyıl matematikçisi Ada Lovelace'tan alan Ai-Da adlı robot; sanat, tasarım, moda ve müzik endüstrilerinin geleceğine ilişkin bir araştırmanın parçası olarak Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi'ne ifade verecek.

Modern ve çağdaş sanat uzmanı Aidan Meller tarafından Oxford'da tasarlanan ve Engineered Arts tarafından Cornwall'da monte edilen Ai-Da, Platin Jübile öncesinde II. Elizabeth'in bir portresini çizmişti. Robotun gözlerinde kameralar bulunuyor ve insan özelliklerini algılamak için bilgisayar algoritmalarını kullanıyor.

Bay Meller, "Bir sanatçı olarak yetenekleri, sanat dünyasının ve yaratıcı endüstrilerin temellerini sorgulatıyor. Ai-Da'nın Lordlar Kamarasındaki ilk konuşması, bir yapay zeka robotunun dünyayı nasıl gördüğünü ve bunun yaratıcılığın geleceği için ne anlama geldiğini anlamamıza yardımcı olacak" dedi.

Independent, Ai-Da'nın cevaplarını nasıl vereceği konusunda Meller'ın daha ayrıntılı bilgi talebine yanıt vermediğini aktardı.

SANATÇILARIN ENDİŞESİ

Yapay zeka tarafından yaratılan sanat eserleri son zamanlarda eleştiri oklarının hedefine oturdu. Sanat toplulukları DALL-E ya da Midjourney gibi basit komutlarla karmaşık sanat eserleri yaratabilen araçlara tepki gösteriyor. Bu makinelerin oluşturdukları yapıtların verileri internetten alınıyor ve genellikle sanatçıların izni olmadan sanat eserleri kullanılmış oluyor.

Bazı sanatçılar, şirketlerin bu araçların insan ürünlerini kullandıkları bilgisini göz ardı edeceğini, bu sebeple de zaten kısıtlı olan iş fırsatlarını kaybedeceklerinden korkuyor.

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🤪
7.10.2022 17:00
Birinin de isine yarar herhal yapay zeka  
 
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