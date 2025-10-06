Yapay Zeka yönetmen oldu: Sinema tarihi yeniden yazılıyor!

"Ferrari" filminin de yapımcı ekibinde yer alan İtalyan sinemacı Andrea Iervolino, sinema endüstrisinde yapay zekâ kullanımını radikal bir aşamaya taşıyor. Iervolino, yeni kurduğu yapay zekâ markasıyla birlikte “The Sweet Idleness” filminin yapım sorumluluğunu üstlendi. Yapımcı, filmi “sanal bir yönetmen tarafından idare edilen ilk uzun metraj” olarak nitelendiriyor.

Açıklamalara göre proje, özellikle Avrupa sinemasının “şiirsel ve düşsel anlatım diline” bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

FİLMİN KONUSU: MAKİNELERİN REFAHI VE SON İŞÇİLER

Film, insan nüfusunun sadece yüzde 1’inin çalıştığı, geri kalan kitlenin ise makinelerin sağladığı refah içerisinde yaşadığı distopik bir gelecek dünyasını merkeze alıyor. Gerçeküstü sahnelerin egemen olduğu bu evrende, “son işçiler”, emeğin anlamını yitirdiği bir çağda insanlığın kalan son temsilcileri olarak betimleniyor.

Yakın zamanda Monika Bakardi ile yollarını ayıran ve çeşitli davalarla mücadele eden Iervolino’nun bu deneysel adımı, yapay zekâ oyuncusu Tilly Norwood tartışmalarının ve SAG-AFTRA sendikasının sert çıkışlarının hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti.

İNSAN: YÖNLENDİREN VE DENETLEYİCİ

Iervolino, bu projenin film endüstrisinde yeni bir rol tanımını beraberinde getirdiğini belirterek şunları söyledi: “İlk kez film endüstrisinin geleneksel sınırları yeniden çiziliyor. İnsan, bu süreçte hem yaratıcı hem de üretimi yönlendiren denetleyici konumunda.”

Yapım ekibinde, “Almeno tu nell’universo”, “NEET” ve “Drony” filmlerinin yönetmeni Andrea Biglione de bulunuyor. Biglione, sistemin geliştiricilerinden biri olarak insan sezgisiyle algoritmik yaratıcılığı birleştiren “Human-in-the-Loop” modelinin kurucusu olarak tanıtıldı.

Filmin oyuncu kadrosu, Iervolino’nun sahibi olduğu The Andrea Iervolino Company’nin ajansı Actor+ tarafından sağlanıyor. Oyuncular, yüz ve kişilik özelliklerini dijital aktörlere aktararak yeni karakterlerin oluşturulmasına katkı sunuyor.

Şirketin açıklamasında, dijital karakterlerin yalnızca filmle sınırlı kalmayacağı, sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda da varlık göstermeyi sürdüreceği vurgulandı: “Bu dijital aktörler, film bittiğinde bile sosyal medya ve etkileşimler aracılığıyla yaşamaya devam edecek. Bu yeni boyut, ‘Dijital İnsanın Varlığı’ olarak tanımlanıyor.”

Iervolino, projenin sinemada yapay zekâ çağının başlangıcı olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: “The Sweet Idleness ile sinema tarihinde yeni bir dönem başlıyor. İnsan duyarlılığı ile yapay zekânın yaratıcılığını birleştirerek daha önce hayal edilmemiş hikâyeler anlatacağız. Bu, geleceğe uzanan ama aynı zamanda sinemanın şiirsel köklerine dönen bir deneyim.”

