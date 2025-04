Yapay zekada çığır açan buluş! ChatGPT'ye 4 yeni özellik eklendi: Alışverişten, WhatsApp’tan aramaya kadar...

Dünyanın en popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT, sürekli olarak güncelleniyor ve yeni özellikler kazanıyordu. Şimdi ise OpenAI, yapay zekâ aracına 4 yeni özellik eklendiğini duyurdu. Ayrıca modelin arama özelliğinin çok popüler olduğunu ve sadece geçen hafta 1 milyar civarında arama yapıldığını da ekledi.

Yeni özellikler, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Aramadan alışveriş yapmaya kadar birçok konuda size yardımcı olacaklar. İşte o özellikler...

ChatGPT’ye gelen yeni özellikler

Alışveriş

WhatsApp’tan arama

Geliştirilmiş alıntılar

Aramada trendler ve otomatik tamamlama

Shopping



We’re experimenting with making shopping simpler and faster to find, compare, and buy products in ChatGPT.



✅ Improved product results

✅ Visual product details, pricing, and reviews

✅ Direct links to buy



