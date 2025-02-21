Yapay zekada sıra ev temizliğine geldi!

Yapay zeka artık günlük rutinlere yardımcı olmakla kalmıyor, ev aletlerinin otomasyon sistemlerine de dahil olarak adeta bir yaşam ortağına dönüşüyor. Buzdolapları alışveriş listeleri oluşturup fırınlar özel tarifler önerirken, sıra süpürgelere geliyor. Akıllı temizlik çözümleri markası MOVA, otonom araç teknolojisinden ilham alarak elektrikli süpürgelerinin performansını önemli ölçüde iyileştirdi. Yapay zeka destekli süpürgeler, kullanıcılara daha verimli ve sezgisel bir temizlik deneyimi sunuyor.

“YAPAY ZEKA DESTEKLI TEKNOLOJILER, IÇ MEKAN YÖNETIMINI DESTEKLIYOR”

Yapay zekadan faydalanarak kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni otomasyon teknolojileri sunacaklarını belirten marka “Yapay zeka, sadece cihaz performansını iyileştiren bir araç olmaktan çıkarak günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yapay zeka destekli teknolojiler de artık iç mekan ortamlarını daha akıllı ve verimli bir şekilde yönetmede kritik bir rol oynuyor. Biz de tüketicilere bu teknolojiyle daha iyi deneyimler sunmak için araştırmalar yapıyoruz. Elde ettiğimiz tüm çıktıları, süpürgelerimizle somut ve erişilebilir ürünlere dönüştürüyoruz” diyerek süpürgelerine dair ayrıntılı bilgileri aktardı.

İÇ MEKANI ANALIZ EDEREK DOĞRU ROTAYI BELIRLIYOR

İyi bir temizlik performansının ötesine geçerek akıllı ev sistemleriyle entegrasyonunu güçlendiren MOVA’nın elektrikli robot süpürgesi, iç ortamı doğru bir şekilde analiz ederek engellerden kaçıyor. En doğru rotayı belirlemek için eşzamanlı konumlandırma ve haritalama sistemi olan V-SLAM algoritmasını kullanıyor. Otonom araç teknolojisinden ilham alan bu teknoloji, süpürgenin rotasını daha verimli kılmaya yardımcı oluyor ve çarpmaları en aza indiriyor. Gerçek zamanlı toz algılama sistemiyle, zeminin kirlilik seviyesini saptayarak emiş gücünü otomatik ayarlıyor. Zeminin malzemesine ve toz yoğunluğuna göre enerjiyi verimli bir şekilde değerlendirerek müdahaleye gerek kalmadan en iyi temizlik performansını garanti ediyor.

Ses tanıma teknolojisiyle kullanıcıların doğal dil komutlarının daha hassas bir şekilde anlaşılmasını sağlayan MOVAGPT isimli sesli asistan, belirli alan temizleme isteklerini yerine getirerek veya mevcut ayarları değiştirerek kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Yeni bir akıllı ev deneyimi yaratırken sezgisel, fonksiyonel, kullanıcı dostu arayüzüyle temizliği basitleştiriyor.