Yapay zekadan Galatasaray'ı korkutan kura!

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Bu akşam (28 Ağustos) Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kura öncesi yapay zeka çarpıcı bir tahminde bulundu.

YAPAY ZEKA GALATASARAY'A ZOR KURA ÇEKTİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kurasını simüle eden yapay zeka, sarı-kırmızılılara 4. torbadan Newcastle United ve Kairat'ı çekti.

Yapay zekaya göre Galatasaray'a 3. torbadan gelecek takımlar ise Sporting ve PSV.

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid ve Benfica'nın da yer aldığı 2. torbadan ise Galatasaray'ın Atalanta ve Villarreal ile eşleşeceği öngörüsünde bulunuldu.

Yapay zeka son olarak 1. torbadan "Korkulan oldu" dedirtecek oldukça zor iki takımı Galatasaray ile eşleştirdi. Simülasyona göre, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG ve 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City sarı-kırmızılıların rakibi oluyor.

