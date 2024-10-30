Yapay zekadan şampiyonluk tahmini geldi. İşte Süper Lig’de beklenen puan durumu

Süper Lig’de 10 hafta geride kalırken şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor. Liderliğini devam ettiren Galatasaray, Beşiktaş’ı kendi evinde mağlup etmesi ile birlikte şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettiriyor. Sarı kırmızılıları 1 maç eksikleri olan Fenerbahçe ve Beşiktaş takip ediyor.

Uzun lig maratonu devam ederken yapay zeka şampiyonluk tahmini yaptı. Euro Club Index'in güncellediği son tahmine göre, sezon sonunda şampiyonun 92 puanla Galatasaray olması bekleniyor. Sarı kırmızılıların şampiyonluk ihtimalinin yüzde 66.9 olduğu belirtildi. Yapılan son tahminlere göre ikinci sırada yer alması beklenen Fenerbahçe’nin 88 puan alması beklenirken şampiyonluk ihtimalinin ise yüzde 28.1 olması ön görülüyor.

Yapay zekanın tahminine göre ligin üçüncüsünün ise Beşiktaş olacağı tahmin ediliyor. Siyah beyazlıların şampiyonluğuna ise yüzde 5 ihtimal verildi.

Euro Club Index'in tahminine göre sezona flaş bir başlangıç yapan Samsunspor’un sezonu 6. Sırada bitirmesi beklenirken, Trabzonspor’un ise 5. Sırada bitirmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan küme düşecek takımların ise Kayserispor, Bodrum FK, Hatayspor ve Adana Demirspor’un olması bekleniyor.