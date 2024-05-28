Yapay zekalar artık yatırım tercihlerine de karar veriyor

Teknolojinin en büyük nimetlerinden biri olarak kabul edilen yapay zekanın aynı zamanda insanlığı ele geçirmesinden de endişe ediliyor. Ancak tüm tartışmalara rağmen yapay zeka bir çok alanda kullanılmaya devam ediyor. Sanayi üretiminden bilgisayar oyunlarına hatta çeviri ve senaryo yazımında bile kullanılan yapay zeka finans dünyasında da kullanılıyor.

Yarımcılar son dönemde paralarının yönetimini yapay zekaya bırakıyor. İnsan riskini azaltan ve zamandan tasarruf sağlayan yapay zekaların yönettiği paranın miktarı 2 trilyon doları buldu.

Yapay zekanın girdiği alanlar arasında son dönemde finans dünyası da yer alıyor. Yapay zeka temelli robotik finans danışmanları milyonlarca kişinin yatırım tercihlerini, emeklilik planlarını ve çok daha karmaşık işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Yapılan araştırmalar işletme sahiplerinin yüzde 85’inin yatırım tercihlerini robotik danışmanlara bırakmakta bir sakınca görmediğini ortaya koydu. Ayrıca bir başka araştırmada ise yatırımcıların yüzde 60’ının paralarını yapay zekaya emanet edebileceğini ortaya koydu.

YANLIŞ KARARLARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİYOR

Yapay zeka temelli finans danışmanları müşterilerin ihtiyaçlarını global durumla karşılaştırarak en doğru yatırım çözümlerini sunuyor. Yapay zekanın kullanımının hesaplama hataları gibi durumların da önüne geçtiğinin altı çiziliyor.

Yatırım tercihlerinin belirlenmesinde yapay zekanın kullanımında bazı riskler bulunsa da uzmanlar gelecekte yapay zekanın neleri yapabileceğine dair bazı öngörüleri paylaştı. Uzmanlar, yapay zekanın insanların karar vermelerini gerektirmeyecek düzeye çıkmasını bekliyor. Öte yandan yapay zekanın ileride kişilerin banka hesaplarına da erişerek tüm işlemleri yapabilmesini ön görüyor. Ancak bunların gerçekleşmesi için uzun yılların geçmesinin gerektiği öğrenildi.