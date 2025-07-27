Yapay zekâlı robot fiyatıyla ilgi toplpadı

ABD’nin yeni nesil teknoloji girişimlerinden Hengbot, sıradan ev robotlarını geride bırakacak bir projeyle teknoloji tutkunlarının dikkatini çekti. Sirius adı verilen mini robot köpek, hem kişiselleştirilebilir yapısıyla hem de yapay zekâ desteğiyle ev içi eğlencede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Hengbot tarafından duyurulan proje, kitlesel fonlama platformu Kickstarter’da büyük ilgi gördü. Henüz kampanyanın bitimine haftalar olmasına rağmen 700’den fazla destekçi, projeye toplamda yaklaşık 470 bin dolar katkı sağladı.

Sirius'un en dikkat çeken özelliği, komutlara anında tepki verebilmesi ve İngilizce sesli talimatları anlayabilmesi. Hengbot yetkilileri, robotun havlamaktan insan sesiyle konuşmaya kadar farklı ses modları arasında geçiş yapabildiğini vurguluyor. Bununla birlikte, cihazın maksimum hızı yalnızca saatte 2 kilometre olduğu için uzun yürüyüşler için ideal değil. Asıl kullanım alanı ev içinde oyun ve etkileşim üzerine kurulu.

1.000 KOMUT VE KENDİ KARAKTERİYLE GELEN ROBOT

Yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olan Sirius, sadece bir robot değil, aynı zamanda öğretilebilen bir dijital evcil hayvan. Önceden yüklenmiş 1.000 hareket kombinasyonunun yanı sıra kullanıcıların kendi hareket dizilerini ekleyebilmesine de olanak tanıyor. Dans figürlerinden köpek davranışlarına kadar geniş bir yelpazeye sahip olan Sirius, aynı zamanda karakter özellikleri bakımından da özelleştirilebiliyor.

Kullanıcılar, Sirius’un ses tonunu, davranış biçimlerini ve tepki süresini değiştirebiliyor. Hengbot’un açıklamasına göre robot, “dijital sadakat” duygusunu oluşturmak üzere programlandı. Şu an yalnızca İngilizce konuşma ve anlama desteği bulunan cihazın, gelecekte çok dilli sürümleri de planlanıyor.

Proje, sadece teknoloji meraklılarına değil, evcil hayvan sahiplenemeyen bireyler ya da küçük yaşta çocuklara robotik beceriler kazandırmak isteyen ebeveynler için de cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

EKİM’DE TESLİM, İNDİRİMLİ FİYAT KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Sirius'un satış fiyatı 1.299 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak Kickstarter üzerinden destek veren kullanıcılar daha uygun fiyatlarla ön sipariş verebiliyor. Daha gelişmiş teknik özellikler barındıran ve yedek batarya içeren “Pro” versiyon ise 1.599 dolardan satışa sunulacak. Hengbot, batarya süresine dair net bir bilgi vermemekle birlikte, robotun ekim ayı itibarıyla teslim edileceğini duyurdu.

Girişimin duyurduğu üzere Sirius, “dünyanın ilk öğretilebilir yapay zekâ robot köpeği” olma iddiasını taşıyor. Kickstarter kampanyası ağustos sonuna kadar sürecek. Proje, yalnızca robot teknolojisi açısından değil, aynı zamanda AI (yapay zekâ) destekli ev robotlarının kişiselleştirilmesi yönündeki potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Hengbot’un geliştirdiği bu küçük cihaz, yakın gelecekte ev içi robot pazarına yön verecek adaylardan biri olarak görülüyor.