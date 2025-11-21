Günümüz teknolojisinin en belirleyici unsuru haline gelen yapay zeka hayatın her alanında kullanılan bir yapıya dönüştü. Milyonlarca kişi aralarında ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka tabanlı sohbet robotları ile birçok konuda bilgi ve tavsiye alırken, şirketler de yapay zeka destekli uygulamalar ile verimliliklerini artırmaya çalışıyor. Bir çok sektörden şirketler yapay zekayı hem üretim hem de iş planlaması gibi alanlarda kullanabiliyor.

Yapay zekanın iş dünyasına her geçen gün daha fazla girmesi ile milyonlarca çalışan işini kaybetme korusu yaşıyor. Bunun bir örneği Rusya’da yaşandı. Ancak durum bu sefer genel tartışmadan biraz farklı...

Ruya’nın en büyük bankası Sberbank, yapay zekâ odaklı yeniden yapılanma sürecine girerek binlerce çalışanını etkileyen kapsamlı bir karar aldı. Bankanın CEO’su German Gref, AI Journey konferansında yaptığı açıklamayla, yapay zekâ sistemlerinin bazı pozisyonları “etkisiz” olarak tanımladığını ve bu rollerin yıl sonuna kadar tamamen kaldırılacağını duyurdu.

YAPAY ZEKÂ “VERİMSİZ GÖREVLERİ” TESPİT ETTİ

Gref, açıklamasında yapay zekânın belirli görevleri verimsiz olarak sınıflandırdığını belirterek, bu pozisyonlardaki çalışanların 1 Ocak’a kadar işten çıkarılacağını ifade etti. Bankanın yalnızca insan kaynağında değil, aynı zamanda verim getirmeyen projelerde de kesintiye gittiği, bu sayede ciddi ölçüde kaynak tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

PUTİN’DEN “VERİMSİZ ÇALIŞAN” YORUMUNA ELEŞTİRİ

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Verimsiz çalışan diye bir şey yoktur; sadece üzerinde yeterince çalışılmamış personel vardır” sözleriyle bu yaklaşımı eleştirdi.

Gref ise Putin’in çıkışına karşılık, “Kesinlikle katılıyorum. Aslında verimsiz çalışanlar, verimsiz yöneticilerin bir sonucudur. Bu konuda benim de sorumluluğum var” diyerek geri adım attı.

13 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Frank Media’nın aktardığı şirket verilerine göre Sberbank, yılbaşından bu yana 13 bin 500 çalışanını işten çıkardı. Sadece eylül ayında işten çıkarılanların sayısı 1.400 oldu.

Yaklaşık 300 bin kişiyi istihdam eden dev bankada planlanan yeni işten çıkarmaların, kurumun genel iş yapısında ciddi ölçüde değişikliğe yol açması bekleniyor.

SBERBANK’TA YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ DERİNLEŞİYOR

Sberbank’ın yapay zekâ destekli dönüşüm süreci, bankanın insan kaynağı yönetiminde köklü bir değişimi de beraberinde getiriyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülen bu adımlar, hem Rusya’da hem de küresel ölçekte “yapay zekânın istihdama etkisi” tartışmalarını yeniden canlandırmış durumda.