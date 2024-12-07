Süper Lig’in 15. Haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Beşiktaş, bu akşam kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Siyah beyazlılar derbi galibiyeti ile büyük çöküşe son vermek isterken, Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı takibe devam etmeyi amaçlıyor.

YAPAY ZEKADAN ŞAŞIRTAN DERBİ TAHMİNİ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine saatler kala yapay zekâ robotu ChatGPT'ye dev maçın skor tahmini soruldu. Yapay zekâ verdiği yanıtta Beşiktaş’ı favori gördü

Yapay zekâ ChatGPT'nin derbi yorumu ve skor tahmini şu şekilde:

"Bu gerçekten heyecan verici bir maç! Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki rekabet her zaman yüksek tempolu ve sürprizlerle dolu olabiliyor.

Takımların son dönemdeki form durumlarına, sakatlıklarına ve kadro derinliklerine göre tahminde bulunmak zor ama genel olarak dengeli bir oyun beklenebilir.

Maçın skorunu tahmin etmek için şansımızı kullanmak gerekirse, ben 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyetini düşünüyorum. Ancak tabii ki, Fenerbahçe'nin de sürpriz yapması her zaman mümkün!"