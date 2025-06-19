Yapay zekanın dokunuşuyla minyatür sanatı çağa uyanıyor

İstanbul, sanat ve teknolojinin kesiştiği bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Dijital Minyatür: Yapay Zekâ ile Sanatın Yeniden Yorumu” sergisi, geleneksel Türk minyatür sanatını yapay zekâ (AI) teknolojisiyle modern dünyaya taşıyor.

Gelişmiş algoritmalar kullanılarak yeniden yorumlanan asırlık eserler, sanatseverlere hem nostaljik hem de fütüristik bir deneyim sundu.

Sergi, bilimsel araştırmaların ve uluslararası uzmanların görüşleriyle de desteklenerek, AI’nın sanat dünyasındaki dönüştürücü gücünü gözler önüne serdi.

MİNYATÜR SANATI YAPAY ZEKA İLE BULUŞUYOR

Sergide, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait minyatürler, Arterio adlı yerli bir AI girişimi tarafından geliştirilen algoritmalarla yeniden yorumlandı. Bu algoritmalar, derin öğrenme (deep learning) ve generatif modeller kullanarak, minyatürlerin karakteristik renk paletlerini, desenlerini ve estetik özelliklerini korurken, modern sanat anlayışına uygun dokunuşlar ekledi.

Uzmanlar, projeyi şöyle anlattı:

“Yapay zekâ, minyatür sanatını sadece yeniden üretmekle kalmıyor, aynı zamanda genç sanatçılara ilham vererek bu geleneği geleceğe taşıyor.”

Nature Machine Intelligence dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, generatif düşman ağlar (GAN) tabanlı sistemler, klasik sanat tarzlarını taklit etme konusunda insan sanatçılara rakip olabilecek düzeyde. MIT’de gerçekleştirilen bir başka çalışma ise AI’nın ürettiği eserlerin, insan yapımı sanattan ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, İstanbul’daki serginin bilimsel temelini güçlendirdi.

YABANCI UZMANLARDAN ÖVGÜ VE UYARI

Sergi, uluslararası sanat ve teknoloji uzmanlarının da dikkatini çekti. Londra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lev Manovich, “AI, minyatür sanatı gibi kültürel mirasları yeniden canlandırarak sanatın ne olduğu sorusunu yeniden tanımlıyor. Ancak bu eserlerin orijinalliği tartışmaya açık” dedi.

Manovich, AI’nın sanat üretimindeki hızının genç sanatçılar için fırsat yaratırken, aynı zamanda kültürel temsiliyet sorunlarını da beraberinde getirebileceğini vurguladı.

New York’taki Parsons School of Design’dan Dr. Kate Crawford ise daha temkinli bir bakış açısı sundu:

“Büyük teknoloji şirketlerinin kontrolündeki AI araçları, bağımsız sanatçıların rekabet gücünü tehdit edebilir. Türk minyatürleri gibi yerel sanat formlarının dijitalleşmesi, kültürel çeşitliliği artırmalı, ancak veri setlerindeki önyargılar bu süreci baltalayabilir.”

Crawford’un bu uyarısı, AI’nın sanat dünyasında etik ve adil bir şekilde kullanılması gerektiğine işaret etti.

Oxford Üniversitesi’nden etik uzmanı Prof. Dr. Luciano Floridi, sergiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yapay zekâ, minyatür sanatını yeniden yorumlarken şeffaflık ve açıklanabilirlik ilkelerine bağlı kalmalı. Eserlerin telif hakkı ve veri kaynakları açıkça belirtilmezse, etik sorunlar kaçınılmaz olur.”

Floridi, AI’nın kültürel mirası koruma potansiyelini överken, düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

Sanatseverler Büyüleniyor

Sergiyi ziyaret edenler, AI ile yeniden yorumlanan minyatürlerin büyüleyici detaylarından etkileniyor. Osmanlı saray hayatından sahneler, mitolojik hikayeler ve doğa tasvirleri, dijital dokunuşlarla adeta canlanıyor. Ziyaretçi Defne Yılmaz, “Bu sergi, geçmişi ve geleceği birleştiren bir zaman yolculuğu gibi. Minyatürlerin bu kadar modern bir şekilde sunulması inanılmaz,” diyor.

Sabancı Üniversitesi’nde 30 Haziran’a kadar devam edecek olan sergi, sanat ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor. Yapay zekâ ile minyatür sanatının bu eşsiz buluşması, Türkiye’nin kültürel mirasını küresel sahnede tanıtma fırsatını da sunuyor.

GELENEK VE TEKNOLOJİNİN UYUMU

“Dijital Minyatür” sergisi, yapay zekânın sanat dünyasındaki dönüştürücü gücünü bir kez daha kanıtladı.

Geleneksel Türk minyatürlerini modern dünyaya taşıyan bu proje, hem bilimsel araştırmaların hem de uluslararası uzmanların ilgisini çekti. Ancak, AI’nın sanat üretimindeki etik ve kültürel boyutları, geleceğe yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.