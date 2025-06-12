Yapay zekanın kaderini bu dava belirleyecek: Davanın bir tarafında Hollywood devleri var

Eğlence sektörünün devleri Disney ve Universal, yapay zeka destekli görsel üretim platformu Midjourney’e telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. Şirketler, Midjourney’nin telifli karakterleri izinsiz şekilde kullandığını ileri sürdü.

Los Angeles’ta açılan davada, Midjourney’nin dil modelinin eğitim sürecinde Star Wars, Marvel, The Simpsons gibi Disney’e ait karakterlerin yanı sıra, Universal’ın Shrek ve Boss Baby gibi markalarına ait eserlerin kullanıldığı belirtildi. Disney, daha önce Midjourney’ye bu tür ihlallerin önüne geçecek teknik önlemler alması için çağrıda bulunduğunu ama şirketin bu talepleri görmezden geldiğini belirtti.

DİSNEY’DEN MİDJOURNEY’YE SUÇLAMA

Disney, kullanıcıların Midjourney’ye abone olarak telifli karakterlerin görsellerini oluşturabildiğini ve bu görselleri indirip kullanabildiğini vurguladı. Şirketin açıklamasında, “Yaratımına bir kuruş bile yatırmadan üretilmiş karakterleri doğrudan kopyalayan bu sistem bir telif hırsızıdır.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca davada, Midjourney’nin telifli karakterleri tanıtım ve pazarlama materyali olarak kullandığına da dikkat çekildi. Disney, şirketin çıplaklık ve şiddet içeriklerini engelleyen teknik filtrelemelere zaten sahip olduğunu, bu yüzden telif korumasının da rahatlıkla uygulanabileceğini savundu.

UZLAŞMA GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU

Disney, davayı açmadan önce Midjourney ile durumu çözmeye çalıştığını belirtti. Ancak şirketin yeni sürümler çıkararak ve yakında tanıtacağı yapay zeka destekli video üretim servisini duyurarak “hukuka aykırı tutumunu sürdürdüğünü” ifade etti.

Şirketler mahkemeden, Midjourney’nin görsel ve video üretim hizmetlerini telif koruması sağlamadan sunmasının geçici olarak durdurulmasını talep etti. Midjourney tarafından henüz kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE KARŞI TELİF DALGASI BÜYÜYOR

Midjourney, yapay zeka şirketlerine karşı açılan ilk dava değil. Mart ayında OpenAI ve Microsoft’a karşı açılan 12 telif hakkı davası New York’ta birleştirilmişti. Öte yandan, geçen yıl Ağustos ayında Anthropic’e karşı açılan toplu davada da şirketin Claude modelini eğitirken korsan içerik kullandığı iddia edilmişti.