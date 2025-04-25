Yapay zekanın tahtında kim var? En popüler teknolojiler ortaya çıktı

Yapay zeka (AI), 2025 yılında teknolojinin kalbinde yer alarak iş süreçlerinden kişisel asistanlara kadar hayatın her alanında etkili oldu. Fortune Business Insights’a göre, küresel yapay zeka pazarı 2023’te 515,31 milyar dolar değerindeydi ve 2030’a kadar %21,6’lık bir bileşik yıllık büyüme oranıyla 2,02 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin arkasında, ChatGPT, Canva ve DeepSeek gibi platformların milyarlarca kullanıcıya ulaşması yatıyor. Peki, hangi yapay zeka teknolojileri 2025’te dünyayı domine ediyor? İşte en çok kullanılan AI araçları ve bu teknolojilerin dönüştürücü gücü.

CHATGPT: YAPAY ZEKANIN TAHTINDAKİ LİDER

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, 2025’te yapay zeka dünyasının tartışmasız lideri.

Visual Capitalist’in Aitools.xyz verilerine dayandırdığı raporuna göre, ChatGPT, Ocak 2025’te 4,7 milyar aylık site ziyaretiyle rakiplerini geride bıraktı.

Doğal dil işleme (NLP) teknolojisiyle desteklenen bu sohbet botu, metin oluşturma, müşteri hizmetleri ve eğitimden kod yazımına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. McKinsey’nin raporuna göre, ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçları, özellikle pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda iş süreçlerini dönüştürdü.

MIT’den yapay zeka uzmanı Prof. Daniela Rus, “ChatGPT, kullanıcı dostu arayüzü ve geniş dil yetenekleriyle, yapay zekanın günlük yaşama entegrasyonunda bir dönüm noktası. Ancak, bu tür modellerin etik kullanımı ve veri gizliliği konuları dikkatle ele alınmalı” dedi.

Rus, özellikle üretken yapay zekanın yanlış bilgi yayma potansiyeline karşı düzenlemelerin önemine vurgu yaptı.

CANVA: TASARIMDA YAPAY ZEKA DEVRİMİ

İkinci sırada, OpenAI’nin modellerini entegre eden tasarım platformu Canva yer alıyor. Aitools.xyz verilerine göre, Canva Ocak 2025’te 887 milyon aylık ziyaretle dikkat çekti. Görsel düzenleme ve içerik üretiminde kullanılan yapay zeka destekli araçları, grafik tasarım süreçlerini demokratikleştiriyor. Canva, özellikle küçük işletmeler ve bireysel içerik üreticileri arasında popüler.

Londra Üniversitesi’nden dijital medya uzmanı Dr. Tanya Kant, “Canva, yapay zekayı görsel tasarım süreçlerine entegre ederek, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların profesyonel içerikler üretmesini sağlıyor. Bu, yaratıcı endüstrilerde büyük bir dönüşüm yaratıyor” dedi. Kant, platformun kullanım kolaylığının, yapay zekanın yaygınlaşmasında önemli bir faktör olduğunu belirtti.

DEEPSEEK: ÇİN’DEN YÜKSELEN YILDIZ

Çin merkezli DeepSeek, 2025’te hızla yükselen yapay zeka platformlarından biri. Visual Capitalist’e göre, DeepSeek’in aylık ziyaretçi sayısı hızla artarak ChatGPT’nin en güçlü rakiplerinden biri haline geldi. Doğal dil işleme ve veri analitiği alanlarında uzmanlaşan DeepSeek, özellikle Asya pazarında güçlü bir varlık gösterdi. Çin’in yapay zeka pazarının 2030’a kadar küresel pazarın %26,1’ini oluşturacağı öngörüldü.

Stanford Üniversitesi’nden yapay zeka etiği uzmanı Dr. Fei-Fei Li, “DeepSeek gibi platformlar, Çin’in yapay zeka yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Ancak, bu teknolojilerin küresel ölçekte etik standartlara uygunluğu, uluslararası işbirliğini gerektiriyor” dedi. Li, veri gizliliği ve algoritmik önyargıların, bu tür platformların büyümesinde kritik engeller olabileceğini ekledi.

DİĞER ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER

Doğal Dil İşleme (NLP): ChatGPT ve DeepSeek gibi platformların temelini oluşturan NLP, müşteri hizmetleri chatbot’larından otomatik içerik üretimine kadar geniş bir alanda kullanılıyor.

MarketsandMarkets, NLP pazarının 2030’a kadar 68 milyar dolara ulaşacağını tahmin etti.

Makine Öğrenimi (ML): Google, Amazon ve Microsoft gibi devler, makine öğrenimi platformlarıyla veri analitiği ve öngörü modellemesinde lider. Edureka’ya göre, ML, özellikle finans ve sağlık sektörlerinde yaygın.

Bilgisayarlı Görü: Tesla’nın otonom araçları ve GrayMatter Robotics’in üretim robotları, bilgisayarlı görü teknolojisinin gücünü gösteriyor. Bu teknoloji, görüntü tanıma ve otonom sistemlerde kritik bir rol oynuyor.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA): Mindmajix’e göre, RPA, veri girişi ve rutin görevlerin otomasyonunda kullanılıyor ve özellikle finans ve lojistik sektörlerinde popüler.

SEKTÖRLERDE YAPAY ZEKA KULLANIMI

Yapay zeka, farklı sektörlerde çarpıcı etkiler yaratıyor. McKinsey’nin 2024 anketine göre, şirketlerin %78’i en az bir iş fonksiyonunda yapay zeka kullanıyor.

Sağlık: AI, teşhis doğruluğunu artırıyor ve ilaç keşfini hızlandırıyor. Örneğin, UC San Diego’nun CIPRA.ai uygulaması, giyilebilir cihazlardan toplanan verilerle kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunuyor.

Finans: Kensho gibi platformlar, finansal veri analizi ve dolandırıcılık tespitinde AI kullanıyor.

Perakende: Netflix, kişiselleştirilmiş önerilerle yılda 1 milyar dolar gelir elde ediyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. David Deming, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisine dikkat çekti:

“Ağustos 2024 itibarıyla, ABD’de 18-64 yaş arasındaki yetişkinlerin sadece %27’si iş yerinde düzenli olarak üretken AI kullanıyor. Bu, teknolojinin potansiyelinin henüz tam olarak realize edilmediğini gösteriyor”

Deming, yapay zekanın informal kullanımlarının (örneğin, e-posta yazımı veya bilgi arama) yaygın olduğunu, ancak kurumsal entegrasyonun daha yavaş ilerlediğini belirtti.

IBM’in raporuna göre, üretken yapay zekanın riskleri de göz ardı edilmemeli. Gartner, üretken AI’yi “abartılı beklentiler zirvesi” olarak sınıflandırdı, çünkü yanlışlık ve siber güvenlik gibi riskler hala önemli bir sorun. Oxford Üniversitesi’nden etik uzmanı Dr. Carissa Véliz, “Yapay zekanın şeffaflığı ve hesap verebilirliği, teknolojinin güvenilirliğini artıracak. Aksi takdirde, kullanıcı güveni ciddi şekilde zarar görebilir” dedi.