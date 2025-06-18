Yapay zekaya asla sorulmaması gereken sorular ortaya çıktı! Ciddi tehlikeler açıklandı

Yapay zeka (AI) teknolojileri, günlük yaşamdan iş dünyasına kadar birçok alanda devrim oluşturdu.

ChatGPT, Google Gemini ve Microsoft Copilot gibi sohbet botları, kullanıcıların sorularına saniyeler içinde yanıt vererek bilgi erişimini kolaylaştırdı. Uzmanlar, bu sistemlere yöneltilen bazı soruların ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Kişisel sağlık, finansal kararlar, gizli bilgiler ve yasa dışı taleplerle ilgili sorular, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

İşte, yapay zekaya asla sorulmaması gereken dört kritik konu ve uzman görüşleri...

1. Kişisel Sağlık ve Tedavi Soruları: Doktorun Yerini Tutmaz

Yapay zeka sistemleri, genel sağlık bilgileri sunabilse de, kişisel tıbbi durumlar için güvenilir bir kaynak olmaktan uzak.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Eric Topol, “Yapay zeka, tıbbi verileri analiz etme potansiyeline sahip, ancak bireysel sağlık sorunları için doğru teşhis ve tedavi önerileri sunamaz. Her hastanın durumu benzersizdir ve bu tür kararlar yalnızca uzman doktorlar tarafından alınmalıdır” dedi.

Almanya’daki Erlangen-Nürnberg Üniversitesi’nden yapılan bir araştırma, yapay zeka chatbot’larının reçeteli ilaçlarla ilgili sorulara verdiği yanıtların %20’sinden fazlasının ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini ortaya koydu.

Örneğin, ilaç yan etkileri veya dozaj talimatları gibi hassas konularda yanlış yönlendirmeler, ölümcül sonuçlar doğurabilir. Uzmanlar, sağlıkla ilgili şüphelerde mutlaka bir doktora başvurulmasını önerdi.

2. Finans ve Yatırım Tavsiyeleri: Maddi Kayıplara Davetiye

Finansal kararlar, bireyin risk profili, ekonomik koşullar ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenir. Ancak, yapay zeka sistemleri, internetten topladığı genel verilere dayanarak öneriler sunar ve kişiselleştirilmiş analiz yapamadı.

Harvard Business School’dan finans profesörü Dr. Mihir Desai, “Yapay zeka, finansal piyasalar hakkında bilgi sağlayabilir, ancak yatırım kararları için gerekli olan derinlemesine analiz ve bireysel değerlendirme yetkinliğinden yoksundur. Bu tür tavsiyelere güvenmek, ciddi maddi kayıplara yol açabilir” uyarısında bulundu.

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Ayrıca, yapay zekanın sunduğu yanıltıcı öneriler, dolandırıcılık riskini artırabilir. ABD’de yapılan bir çalışma, yapay zeka tabanlı finansal önerilere güvenen kullanıcıların %15’inin sahte yatırım fırsatlarına yönlendirildiğini gösterdi. Uzmanlar, finansal kararlar için lisanslı danışmanlara başvurulmasını önerdi.

3. Kişisel Veriler ve Gizli Bilgiler: Güvenlik Açığı Oluşturur

Yapay zeka sistemlerine T.C. kimlik numarası, adres, banka bilgileri veya başka birine ait özel verilerin paylaşılması, ciddi güvenlik riskleri oluşturdu. Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) veri güvenliği uzmanı Dr. Susan Landau, “Yapay zeka platformları, veri gizliliği politikalarında şeffaf olmayabilir. Paylaşılan bilgiler, kötü niyetli aktörlerin eline geçebilir veya sistemlerde kaydedilerek siber saldırılara zemin hazırlayabilir” dedi.

Avrupa Birliği’nin yayımladığı bir rapora göre, yapay zeka sohbet botlarıyla paylaşılan kişisel verilerin %30’u, kullanıcı rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşıldı. Bu durum, kimlik hırsızlığı ve finansal dolandırıcılık gibi tehditleri artırdı.

Uzmanlar, hassas bilgilerin hiçbir koşulda yapay zeka sistemleriyle paylaşılmamasını vurguladı.

4. Yasa Dışı ve Etik Dışı Talepler: Hukuki ve Ahlaki Sorunlar

Yapay zeka, siber saldırılar, yasa dışı işlemler veya şiddet içeren planlamalar gibi etik dışı taleplere yanıt verebilecek şekilde kötüye kullanılabilir.

Oxford Üniversitesi’nden yapay zeka etiği uzmanı Dr. Carissa Veliz, “Bu tür talepler, sadece etik sınırları aşmakla kalmaz, aynı zamanda ciddi yasal yaptırımlara yol açabilir. Yapay zeka sistemleri, hukuki sorumluluk taşımaz, ancak kullanıcılar bu sorumluluğu üstlenir” dedi.

Yapılan bir çalışmada, bazı kullanıcıların yapay zeka araçlarını siber saldırı senaryoları oluşturmak için kullandığı tespit edildi. Bu tür eylemler, hem bireysel hem de toplumsal güvenliği tehdit etti.

Uzmanlar, yapay zekanın bilinçli ve etik sınırlar içinde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

UZMANLARDAN KULLANICILARA TAVSİYELER

Yapay zeka, bilgi erişimini kolaylaştıran güçlü bir araç olsa da, bir danışman değil, yalnızca destekleyici bir kaynak olarak görülmeli.

Dr. Topol, “Yapay zekayı, bir kütüphane gibi düşünün; genel bilgiler sunar, ancak hayatınızı etkileyecek kararlar için uzmanlara başvurmalısınız” dedi.

KULLANICILARIN YAPAY ZEKA İLE ETKİLEŞİMLERİNDE ŞU NOKTALARA DİKKAT ETMESİ ÖNERİLDİ:

-Sorularınızı net ve spesifik tutun.

-Hassas veya kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçının.

-Alınan yanıtları eleştirel bir şekilde değerlendirin ve doğrulamak için güvenilir kaynaklara başvurun.

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BİLİNÇLİ KULLANIM ŞART

Yapay zeka teknolojileri, doğru kullanıldığında hayatı kolaylaştıran bir araç olabilir. Ancak, uzmanların vurguladığı gibi, kişisel sağlık, finans, gizli bilgiler ve etik dışı taleplerle ilgili sorular, bu teknolojinin riskli yönlerini ortaya çıkarabilir.

Bilinçli ve sorumlu bir kullanım, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde güvenliği sağlamak için kritik önem taşıyor.