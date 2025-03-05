Yapay zekaya göre Süper Lig’de şampiyon belli oldu: Aradaki fark sadece 1 puan

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor. Ligde bitime 11 maç kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4’e indi.

Şampiyonluk mücadelesinin nasıl devam edeceği merakla beklenirken yapay zekadan ilginç bir tahmin geldi. Euro Clup Index’in açıkladığı son tahmine göre Süper Lig’de şampiyon sadece 1 paun farkla belli olacak.

Buna göre, Galatasaray’ın şampiyonluk ipini 91 puanla göğüslemesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin ise 90 puanla ikinci sırada yer alacağı tahmin edildi. Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali Kasımpaşa’ya karşı alınan son beraberlikle birlikte yüzde 77,2’den yüzde 66,6’ya geriledi. Öte yandan Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 22.8’den yüzde 33.3’e yükseldi.

Yapay zekaya göre Beşiktaş Süper Lig’de bu sezonu 67 puanla 3’üncü sırada tamamlayacak. Öte yandan küme düşmesi beklenen takımlar ise Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Sivasspor olarak tahmin edildi.