Yapay zekaya kibar davranmak gerekiyor mu? Anket sonucu açıklandı

ChatGPT ve diğer sohbet botlarına karşı kibar davranma konusu, sosyal medyada ve uzmanlar arasında tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar yapay zekaya teşekkür etmeyi ve kibar olunması gerektiğini savundu. Diğerleri ise buna gerek olmadığını düşündüklerini söyledi.

Sohbet botlarının günlük yaşamın bir parçası haline gelmesinin ardından kullanıcılar arasında yeni bir tartışma başladı. Uzman ve kullanıcılar arasında ChatGPT ve diğer yapay zeka tabanlı botlara karşı nasıl davranılması gerektiği tartışıldı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Palo Alto merkezli yapay zeka girişimi kurucusu Vikas Choudhary ve eşi Ridhi Sahni arasındaki görüş ayrılıkları yaşandığı görüldü.

Choudhary, ChatGPT'nin kodundaki önemli bir hatayı çözmesine yardımcı olmasından sonra ChatGPT’ye minnettar olduğunu ifade etti. Bu sebeple yapay zekaya sık sık teşekkür ettiğini dile getirdi.

Fakat eşi Sahni, yapay zekaya kibar davranmanın bir anlamı olmadığını söyledi. ChatGPT’yi bir mikrodalga fırın gibi gören Sahni sadece işini yapması gereken bir araç olduğunu belirtti.

AMERİKA'DA ÇIKAN ANKET SONUCU ŞAŞIRTTI

İkili arasında yaşanan bu tartışma sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Sosyal medyada kullanıcılar ise ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, yapay zekaya bile olsa kibarlığın bir alışkanlık olması gerektiğini savundu. Diğer kullanıcılar ise bu nezaketin zaman kaybettireceğini dile getirdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda bu tartışmanın daha da derinleştiği anlaşıldı. Talker Research tarafından yapılan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 48’i yapay zekaya karşı kibar olunması gerektiğini düşünüyor. Aynı ankette katılımcıların yüzde 27’si ise yapay zekaya kaba davranılması sorun olmadığını belirtti.

Yine yapılan araştırma sonucunda Z Kuşağı, yapay zekaya karşı kibarlık konusunda en hassas grup olarak öne çıktığı görüldü.