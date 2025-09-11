Yapay zekaya kimlik sürprizi. Festman artık Caniklili

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yapay zekaya kimlik sürprizi. Festman artık Caniklili

Samsun’da yapılan festival için kente getirilen yapay zeka destekli Festman adlı robota Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde fahri kimlik belgesi verildi. İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, "Bütün işlemler tamamlandı ve Festman fahri olarak Canikli oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye’nin en büyük yapay zeka festivali ‘CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu’ kapsamında Samsun’a getirilen yapay zeka destekli robot Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne getirildi.

robot-festmana-fahri-kimlik-belgesi-908803-270048.jpg

Burada yapılan işlemle Festman’a ‘Canik Festman Canik’ adıyla fahri kimlik belgesi verildi.

robot-festmana-fahri-kimlik-belgesi-908804-270048.jpg

İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, böyle bir mühendisliğe fahri nüfus kimliği vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Canik Belediyemiz, yapay zeka teması altında CANİKFEST düzenledi. Bu festival aracılığıyla Konya’dan yapay zeka ile çalışan ‘Festman’ adındaki robot getirildi. Biz de kendisini gördük ve çok memnun olduk. Festman’i formaliteden, fahri olarak Canik nüfusuna kattık. Bütün işlemler tamamlandı ve Festman fahri olarak Canikli oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

robot-festmana-fahri-kimlik-belgesi-908807-270048.jpg

robot-festmana-fahri-kimlik-belgesi-908806-270048.jpg

Son Haberler
Boks Federasyonu Başkanı: Sorumlular, Busenaz Sürmeneli'yi iyi hazırlayamamış
Boks Federasyonu Başkanı: Sorumlular, Busenaz Sürmeneli'yi iyi hazırlayamamış
Yapay zekaya kimlik sürprizi. Festman artık Caniklili
Yapay zekaya kimlik sürprizi. Festman artık Caniklili
UEFA'dan final kararları! 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin yeri belli oldu
UEFA'dan final kararları! 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin yeri belli oldu
Borsa günü düşüşle tamamladı (11Eylül 2025)
Borsa günü düşüşle tamamladı
Hamsi fiyatlarında düşüş sinyali!
Hamsi fiyatlarında düşüş sinyali!