ABD’nin Florida eyaletinde, Deland kentinde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk, okul bilgisayarını kullanarak ChatGPT’ye “Arkadaşımı nasıl öldürürüm” diye sordu, kısa sürede tutuklandı.

Olay, okulun öğrencilere verdiği dizüstü bilgisayarlardan biri kullanılınca ortaya çıktı. Bilgisayarda, öğrencilerin etkinliklerini izleyen Gaggle adlı bir gözetim yazılımı yüklüydü. Yazılım, öğrencinin 'ders ortasında arkadaşımı nasıl öldürürüm' şeklindeki sorgusunu anında tespit ederek yetkililere bildirdi.

Cümle otomatik olarak alarma yol açtı, yetkililer kısa sürede okula ulaştı; çocuk gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Genç, polis sorgusunda şaka yaptığını söyledi ve kendisini “sadece troll'düm” diyerek savundu. Ancak Volusia County Şerif Ofisi, olayı şaka olarak değerlendirmedi ve aileleri çocuklarının dijital davranışlarını yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

VICE, haberinde şu yoruma yer verdi:

“Eskiden ‘sadece şaka yapıyordum’ cümlesiyle geçiştirilebilen bu tür davranışlar, 2025 yılında insanı doğrudan hapishaneye götürebiliyor.”