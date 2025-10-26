Osmaniye'de emniyet güöleri 23 Ekim günü organize sanayi bölgesindeki bir firmaya ait 18 ton çelik hasırın çalınması üzerine çalışma başlattı. 'Hırsız'lar güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. 12 suç kaydı olan E.Ö. ile 1 suç kaydı bulunan B.Ö.nün çaldıkları malzemeleri TIR’lara yükleyerek Hatay’a götürdükleri tespit edildi.

E.Ö. ve B.Ö.’yü çaldıkları çelik hasırlarla birlikte yakaladı. Ele geçirilen malzemeler Osmaniye’ye getirilerek yapı işletme firmasına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. ve B.Ö., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.