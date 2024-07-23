Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı

Yapı Kredi Bankası, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının satın alınarak devir işleminin tamamlandığını duyurdu.

Banka, 27 Nisan 2022'de Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının satın alınmasına karar verildiğini belirtmişti.

Bankadan yapılan açıklamada devir işleminin tamamlandığını ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklamada, pay devrine ilişkin yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli yasal izinlerin alınığı ve Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Yapı Kredi'ye devrinin 23.07.2024 tarihinde tamamlandığı söylendi.

Açıklamada, "Ayrıca Bankhaus J. Faisst OHG'nin sermayesi 24 Temmuz 2024 tarihinde tamamı Bankamız tarafından nakden karşılanmak üzere 60 milyon euro artırılarak 65.500.251,63 euroya çıkarılacaktır" ifadeleri yer aldı.

BANKANIN İSMİ YAPI KREDİ ALMANYA OLACAK

Bankadan yapılan açıklamaya göre, satın alınan bankada 60 milyon euroluk sermaye artışı gerçekleştirilecek ve unvanı Ağustos ayı itibarıyla “Yapı Kredi Almanya” olarak değiştirilecek.

Yapı Kredi Almanya’nın genel müdürlük eş sorumluluğunu üstlenmesi için banka yöneticilerinden Abdullah Kutucu ve Didem Öget atandı.

"GÜÇLÜ VE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bir adım önde vizyonu ve sınırsız hizmet anlayışıyla 80 yıldır müşterilerine sundukları öncü hizmetleri Almanya’ya da taşıyacaklarını ifade etti.

Satın alma süreçleriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Avrupa Merkez Bankası ve diğer Almanya düzenleyici otoritelerin de onayını alarak BHF’nin hisse devir sürecini başarılı bir şekilde tamamladık. Bu satın almanın ardından Yapı Kredi Almanya olarak, ülkemiz ekonomisinin en önemli paydaşlarından Almanya’da, bankacılık hizmetlerimizin yanı sıra iki ülke arasında ithalat ve ihracat yapan firmalarımız için de güçlü bir çözüm ortaklığı sunacağız. Yapı Kredi Almanya’nın da ailemize katılması ile birlikte, 80. yılımızda öncü hizmetlerimizi sınırlarımızın ötesine bir kez daha taşımış olmaktan dolayı çok gururluyuz. Ana hissedarımız Koç Holding’in de vizyonu doğrultusunda Yapı Kredi olarak Almanya’da da güçlü ve emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.”

İki banka arasında yürütülen satın alma görüşmeleri, yaklaşık 7,5 milyon euro bedel karşılığında anlaşma ile neticelenmişti.