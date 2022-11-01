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Yapı Kredi Mobil Bankacılık çöktü

Yapı Kredi Bankası’nın mobil bankacılık uygulaması sabah saatlerinde çöktü.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:28
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Yapı Kredi Mobil Bankacılık çöktü

Yapı Kredi Mobil Bankacılık çöktü
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Sabah saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasından işlem yapmak isteyenler, uygulamaya erişim sağlayamadı.

Yapı Kredi’nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcıları şu bilgilendirme notu karşılıyor:

"Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

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İZLİ-YOR-UZ
1.11.2022 11:36
geçenlerde de çökmüştü.  
 
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