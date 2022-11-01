Yapı Kredi Mobil Bankacılık çöktü

Sabah saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasından işlem yapmak isteyenler, uygulamaya erişim sağlayamadı.

Yapı Kredi’nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcıları şu bilgilendirme notu karşılıyor:

"Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”