Yapı Kredi Mobil Bankacılık çöktü

Sabah saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın mobil uygulamasından işlem yapmak isteyenler, uygulamaya erişim sağlayamadı.
Yapı Kredi’nin mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcıları şu bilgilendirme notu karşılıyor:
"Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”
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