Yapı Kredi'den emekliye 15 bin TL promosyon

Daha önce 3 defa ihaleyi iptal eden Kulu Milli Eğitim Müdürlüğü sonunda Yapı Kredi Bankası ile el sıkıştı. Yapı Kredi Bankası, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına özel olarak 15 bin TL'ye kadar promosyon sunma kararı aldı.

Öğretmenlerin de içinde bulunduğu Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Yapı Kredi Bankası'na maaşlarını taşıyarak bu promosyon fırsatından yararlanabilecek. Anlaşmada yer alan şartları taşıyan personellerin ödemelerinin ağustos ayı içinde IBAN numarası üzerinden yatırılması bekleniyor.

3 YIL KALMA ŞARTIYLA 15 BİN TL

Promosyon kampanyasının ayrıntılarına göre, bu fırsattan yararlanmak isteyen öğretmenlerin, en az 3 yıl süreyle bankada hesap sahibi olmaları gerekecek. Kampanyanın ardından Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı personellerin hesaplarını Yapı Kredi Bankası'na taşıdığı bildirildi.