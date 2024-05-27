Yapı Kredi’den sonra hangi bankalar satılıyor? Finans dünyası koridorlarını çalkayan haber

Gazeteci Necati Doğru, Finansbank, Denizbank, Odeo Bank, Alternatif Bank’ın Arap sermayesine satılmasının ardından Yapı Kredi Bankası’nın da Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankası First Abu Dhabi Bank’a satılacağı yönündeki haberleri değerlendirdi.

Doğru, Yapı Kredi’nin satışının ardından bazı özel bankaların da satılabileceğini aktardı.

Doğru’nun bugünkü yazısından ilgili kısım şöyle:

“AYNI BÜYÜKLÜKTE ÖZEL BANKALAR SATILABİLİR”

Ekonomideki yangın sürüyor. Ekonominin ateşinde bazı köklü bankaların Arap sermayesine satışı da pişmeye başladı.

Finansbank, Denizbank, Odeo Bank, Alternatif Bank, Arap finans sermayesine geçmişti şimdi Yapı Kredi Bankası’nın da Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankası First Abu Dhabi Bank tarafından alınacağı haber oldu.

Yapı Kredi’nin satışını, aynı büyüklükte başka özel bankalar da izleyebilir haberleri dolaşmaya başladı. Bu satışlarla Türkiye’ye ekonomik krizi geçici olarak atlatacak yüklü dolar girişi bekleniyor, fakat bankaları satın alan dış sermaye de Türkiye’nin sanayi, tarım, hizmetler sektörlerini kontrol eder duruma geliyor.

“YAPI KREDİ SATILIRSA ARAP SERMAYESİ İYİCE YERLEŞECEK”

Yapı Kredi de satılırsa Arap 31 Mart finans sermayesi, Türk finans istihbaratının içinde iyice olacak. İstedikleri şirketleri ve sektörleri arzu ettikleri kıvama sokabilecek ve el değiştirebilir pozisyona getirebilecek imkana kavuşacaklar. Size bir soru: Bankasını satan ülkenin mi ekonomisi güçlü, bankayı alan ülkenin mi?