Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye!

Yapı Kredi Bankası tüm personeline yılbaşı için sürpriz yaptı ve 50 bin lira bürüt prim ödeme kararı aldı.

Bu iki bankanın çalışanlarına yaptığı jestler, özel bankacılık sektöründe çalışanların motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.