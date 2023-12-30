Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye!

Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye!
Kaynak: Haber Merkezi
Yapı Kredi Bankası yılbaşında 50 bin TL ikramiye dağıtacağını duyurdu.
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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 1

Yapı Kredi Bankası’nın bu kararı, diğer bir özel banka olan Garanti BBVA’nın da çalışanlarına yüzde 50 eşit zam ve primlerde iyileştirme yapacağını açıklamasından bir gün sonra geldi.

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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 2

Yapı Kredi Bankası tüm personeline yılbaşı için sürpriz yaptı ve 50 bin lira bürüt prim ödeme kararı aldı.

Bu iki bankanın çalışanlarına yaptığı jestler, özel bankacılık sektöründe çalışanların motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 3

Yapı Kredi Bankası, Türkiye’nin tüm bölgelerinde 796 şube ile hizmet veriyor ve yaklaşık 15,6 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 4

Banka, 2022 yılında 52,7 milyar TL net kâr elde ederek başarılı bir performans sergiledi.

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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 5

2023 yılının ilk 9 ayında da 48,7 milyar TL net kâr açıklayan bankanın, maddi ortalama özsermaye kârlılığı yüzde 46 seviyesine ulaştı.

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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 6

Bankanın özkaynak kârlılığı ise 2022 yılsonunda yüzde 56,6 olarak gerçekleşti.

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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 7

Yapı Kredi Bankası’nın 50 bin liralık prim kararı, sadece banka personelini değil, güvenlik ve mutfak personelini de kapsıyor.

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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 8

Bankanın Genel Müdürü Gökhan Erün’ün girişimleri sayesinde, güvenlik görevlileri ve mutfak çalışanları da 50 bin liralık prim alacaklar arasına dâhil edildi.

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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 9
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Yapı Kredi’den Yılbaşı Sürprizi. 50 bin lira ikramiye! 10
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