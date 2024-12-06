Yapılan bu anket iktidarı zora sokacak! Vatandaşın asgari ücret beklentisi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan bu anket iktidarı zora sokacak! Vatandaşın asgari ücret beklentisi ortaya çıktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve yöneticisi olan Özer Sancar, asgari ücret anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette yüzde 33.5 oranla vatandaşlar yeni asgari ücretin bu rakam olmasını istediğini ifade etti.

2024'ün asgari ücreti yılbaşında belirlenmiş ve 17 bin 2 TL olarak açıklanarak yıl ortasında zam yapılmamıştı.

Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren asgari ücretliler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ve yeni rakamları açıklaması için 10 Aralık tarihini beklemeye başladı. Ocak ayında yapılacak maaş zammı merak konusu oldu.

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"SİZCE 2025’TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?" ANKETİ

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sancar, vatandaşlara sorulan "Sizce 2025’te asgari ücret ne kadar olmalı?" konulu anketin sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ankette katılan vatandaşlara "Ocak 2024'ten bu yana 17.000 TL olan asgari ücret önümüzdeki yıl sizce en az ne kadar olmalı?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlardan şu oranlar çıktığı kaydedildi:

21 bin TL: %5,4

25 bin TL: %22,9

30 bin TL: %32,5

35 bin TL: %33,5

Fikrim yok/Cevap yok: 5,7

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