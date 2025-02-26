Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

Senaryo gereği; Hastanenin teknik servis atölyesinde kaynak çalışması yapılırken kıvılcımın etrafta bulunan tamiratı yapılacak olan ahşap mobilyalara ve yağlı boya kutularına sıçraması sonucu küçük çaplı yangın başladı. Yemek saati olması sebebiyle atölyede az sayıda personel bulunmakta ve bir personel KKT tüpü ile söndürme çalışmasına başlamış, diğer personel kırmızı kod vererek yangın alarm butonunu aktif hale getirdi. Olaydan haberdar edilen Olay Yönetim Ekibi ivedilikle mor kodu aktive ederek, hastanenin ilgili bölümü için sarı kod alarmını vermiş, tahliye işlemi başlatıldı.

Mobilize olan hastalar sağlık personeli refakatinde acil çıkış kapılarından tahliye edilerek ambulanslara alınmış, destek ile yürüyebilen hastalar acil çıkış kapılarında hali hazırda bulunan paletil sedyelerle ambulanslara transferi sağlanmış, yatağa bağımlı hastaların ise itfaiyenin uygun gördüğü güvenli alandan UMKE ekiplerinin desteği ile tahliyesi sağlanmıştır. Olaydan etkilenen hastalar ile çalışanların gözlem ve tedavileri acil serviste başlatılmıştır. Bu arada güvenlik önlemleri alınmış olan olay yerinde itfaiye tarafından söndürme çalışmaları devam etmiş ve sonrasında soğutma çalışmaları başlatılmıştır.

Olaydan etkilenen tüm çalışan ve hastaların tahliyesi ve soğutma çalışmalarının sonlanması itibariyle yeşil kod verilmiştir. Zarar tespit çalışmaları ve güvenlik soruşturmaları yapılarak ilgili raporlar düzenlenmiştir. Olaydan etkilenen hasta ve çalışanların ziyareti yapılarak durumları ile ilgili bilgi edinilip yakınlarına bilgilendirme yapılmış ve psikososyal destek sağlanmıştır. Olay Yönetim Ekibi Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından medya bilgilendirmesi yapılmıştır.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, "Bir yangın durumunda nasıl hareket etmemizi, refleksimizin nasıl olmasına yönelik bir tatbikat gerçekleştirdik. Yangın güvenliği hastanemiz için çok önemli bir kavram" dedi.