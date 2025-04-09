Yapıları bekleyen tehlike! Bunun bile hilesini yaptılar

Düzenleme: Kaynak: Ekol TV
Yapıları bekleyen tehlike! Bunun bile hilesini yaptılar

Türkiye'de gıdadan değerli madenlere birçok alanda sahtecilik en üst seviyeye ulaşmışken bir hile de inşaatlarda yapılıyor. İstanbul'da bir yapının inşaatında hileli beton kullanıldığı ortaya çıktı.

Sahte, hileli ürünler vatandaşların hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Deprem ülkesi Türkiye'de, yapı stokundaki sorunların yanında başka bir tehlike daha gündeme geldi.

HİLELİ BETON TESPİTİ

Ekol TV'de yer alan habere göre İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yer alan 13 katlı bir binada kullanılan betonun hileli olduğu tespit edildi.

Binanın şantiyesine getirilen 13 kamyon betonun tamamının hileli olduğu ortaya çıktı.

BETON 4 DAKİKADA DÖKÜLDÜ

İnşaatın müteahhiti Adil Güngör, normalde 15 dakikadan fazla süren beton dökümü sadece 4 dakika sürünce dolandırıldığını anladı. Müteahhit Adil Güngör dökülen sahte betonu kayıt altına aldı. İddiaya göre şikâyette bulunacağını söyleyince firma geri adım attı.

Ölüm saçan bu hile için kimi zaman betonu beton olmaktan çıkartacak kadar çok su kullanılırken kimi zaman da maliyeti düşürmek için satın alınandan farklı, mevzuata uygun olmayan, dayanıklılığı düşük beton dökülüyor.

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