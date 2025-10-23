CHP'nin 39. Olağan Kurultayı için tarih belli oldu. CHP MYK'sı kesin tarihi duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde 39. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek.

MUTLAK BUTLAN DAVASI 24 EKİM'DE GÖRÜLECEK

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada beşinci duruşma 24 Ekim'de görülecek.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önceki duruşmalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bu sefer daha büyük bir salon istedi.

Talep kabul edildi ve duruşmanın Dışkapı Adliyesi Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi.

LÜTFÜ SAVAŞ TÜM KURULTAY SEÇİMLERİNİN İPTALİNİ İSTEDİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istendi.

Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez yönetiminin, 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı ve bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu savunuldu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayında parti genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminden hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiği, mevcut parti yönetiminin adaylık dahil seçme ve seçilme haklarının engellediği iddia edildi.

SON DURUŞMADA NELER OLDU?

15 Eylül’de görülen son duruşmada, davayı açan CHP'den ihraç eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve avukatı, “Özgür Özel ve yönetimi görevden alınsın, yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve eski kurullar iade edilsin” isteminde bulundu. Mahkeme duruşmayı 24 Ekim tarihine erteledi.