Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu, 10 Aralık Şehitler Parkı'nda ölü bulundu. Fettahoğlu'nun intihar etmesinin ardından Melek Baykal, "Magazin starı torpilli oyuncular ekranda" diyerek tepki gösterdi.

Haber10’dan Müge Dağıstanlı, yapımcı Faruk Turgut'la 'yapımcılar hep aynı isimleri seçiyor' iddiasını konuştu. Turgut iddialara, "Öncelikle çok üzüldüm. Ama sadece yapımcılar suçlanmamalı! Menajerler de tekelleşmeye neden. Öyle menajerlik ofisleri var ki; senaristi-yönetmeni yanına alıyor. Kanallara sürekli kendi oyuncularını ve ekiplerini dayatıp tekelleşiyorlar" diye yanıt verdi.

'TALEP GÖRMEYİNCE HANDE ERÇEL'İ GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİYORLAR'

Nebahat Çehre, Onur Büyüktopçu, Goncagül Sunal'ın destek verdiği Melek Baykal'ın sözleri hatırlatılan Turgut'a kimlerin torpilli olduğu soruldu. Turgut, "Bugüne kadar 74 önemli yapıma imza attım. Hak eden oyuncuya para ödedim. Ağam, paşam, torpil asla kabul etmem. Bu nedenle vicdanım çok rahat. Melek Baykal değerli bir tiyatrocu, kendisine sürekli teklif de gidiyor. Nebahat Çehre de teklifleri hep reddediyor. En son ‘Kızılcık Şerbeti’ndeki anneanne rolünü oynamasını istedim, kabul etmedi. Diğer birçok isimde kıskançlık var. Talep görmeyince birini, genelde de Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'SANKİ HEPSİ OSCARLIK PERFORMANS SAHNELİYOR, BİR TEK HANDE KÖTÜ'

Hande Erçel'in performansı hakkında da yorumda bulunan Turgut, şöyle konuştu:

"Hande’nin oyunculuğunu Türkiye tartışıyor ama onu Güney Amerika’daki bir seyirci izlerken 'Oyunculuğu ne kadar kısıtlı' demiyor. Bayılarak takip ediyor. Kızı niye günah keçisi ilan ediyorlar anlamadım. Demet Özdemir ya da diğerleri daha mı iyi? Sanki hepsi Oscarlık performans sergiliyor, bir tek Hande kötü! Kızın başkaları gibi torpili de yok üstelik. Herkes kabul etsin ki, Hande Erçel bir dizinin yurt dışı satışını garantileyen isim. Bu da yapımın ayakta kalması demek."