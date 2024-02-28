Yapımı devam eden okulda göçük

İnşaatın bahçesi ve dış cephe duvarlarında hasarlar oluştuğu bildirildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Samsun 2 No’lu Şube Başkanı İlker İlkin, Atakum'daki okulun henüz açılmadan kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Ayrıca, okulun altında bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ortaokulu'nun da tehlikede olduğunu vurguladı. İlkin, "Atakum ilçesi Büyükkolpınar mevkiinde okul inşaatı henüz tamamlanmadı. Toprak kayması nedeniyle okulun bahçesinde büyük bir kayma yaşandı. Bu kaymalar, alt kısımda bulunan okul için tehlike oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Heyelan bölgesinde yapılan okulun fizibilite çalışmalarının yapılmadan inşa edilmesinin bir sorun olduğunu ifade eden İlker İlkin, yetkililerin sessiz kalmasının ve okulların bu durumdan etkilenmesinin üzücü olduğunu dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Büyükkolpınar Mahallesi’ndeki okul kampüs alanı ile ilgili inceleme ve keşif çalışmaları devam etmektedir. Batı ve güney cephesinde kayma alanında bulunan binada eğitim öğretim yapılmamaktadır. Okul kampüs alanın doğu tarafına kalan kayma alanından uzak bir okul binamızda eğitim öğretim devam etmektedir" denildi.