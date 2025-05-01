Yapısal reformlar yerine yanıltıcı denge arayışı

Haziran 2023’te Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin kronikleşmiş sorunlarını çözmek, yatırımcı güvenini yeniden kazanmak ve enflasyonu kalıcı olarak düşürmek amacıyla yeniden sahneye çıktı. Ancak aradan geçen yaklaşık iki yıllık süreç, umut edilen yapısal dönüşümden çok, kısa vadeli pansuman tedbirler ve piyasa ile çelişen stratejilerle şekillendi. Ortaya çıkan tablo, ekonomi politikasında bir yön kaybı ve “rasyonel zemine dönüş” iddiasının büyük ölçüde retorikte kaldığını gösteriyor.

1. Enflasyonla mücadelede geç ve yetersiz adımlar

Şimşek göreve geldiğinde kamuoyuna “enflasyonu kontrol altına alma” sözü verdi. Ancak uygulanan politikalar, enflasyonun yapısal nedenlerine değil, yüzeysel sonuçlarına odaklandı. TCMB’nin faiz artışları ilk başta yavaş ve etkisiz oldu. 2023 sonunda enflasyon %65’e ulaşırken, 2024 ortasında %70’e dayandı. Faiz artırımlarındaki gecikme, piyasada “kararsızlık” algısı yarattı ve döviz kurlarındaki beklenti bozulmasına neden oldu.

Üstelik bu faiz artışları, kredi mekanizmasını kilitlerken, yatırım ve tüketimi baskı altına aldı. Talep daraldı ama maliyet yönlü enflasyon hız kesmedi. Gıda, kira ve enerji gibi temel kalemlerdeki artışlar, hanehalkı üzerinde ezici bir baskı yarattı. Gerçek anlamda bir dezenflasyon programı yerine, sadece kısa vadeli para politikası sıkılaştırmasıyla yetinildi.

2. KDV ve dolaylı vergilerle dar gelirliyi ezmek

Şimşek döneminde bütçe açığını kapatma hedefiyle birçok kalemde KDV ve ÖTV artışları yapıldı. Ancak bu vergi artışlarının önemli bir kısmı dolaylı vergilere dayandığı için en büyük yükü dar ve sabit gelirli vatandaşlar taşıdı. Benzin, elektrik, doğal gaz, alkollü içki, sigara gibi kalemlerdeki artışlar geniş kesimleri doğrudan etkiledi. Maaşlar artmadan yapılan bu düzenlemeler, reel alım gücünü ciddi biçimde düşürdü.

Bu politika, kamu gelirlerini artırıyor gibi görünse de, iç talebi daraltarak büyümeye ket vurdu. Ayrıca sosyal adalet açısından da büyük soru işaretleri doğurdu: yüksek gelir grupları servetlerini korurken, alt gelir grupları yaşam maliyetleri karşısında ezildi.

3. Kamu harcamalarında sınırlı disiplin, israfa göz yumuldu

Şimşek’in kamu maliyesi alanında sıkılaştırma vadetmesine rağmen, kamu harcamalarında israf devam etti. Lüks makam araçları, temsil ağırlama giderleri, verimsiz projelere aktarılan kaynaklar, bütçede yer tutmaya devam etti. Özellikle “kamuda tasarruf” söylemlerine rağmen saray harcamaları, yurt dışı temsilcilik giderleri ve iktidara yakın vakıf ve derneklere yapılan transferler, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Ayrıca Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının maliyeti kamu bütçesi üzerinden karşılanmaya devam etti. Bu sistem, varlıklı kesimlere adeta “yüksek faiz garantisi” sunarken, kamu maliyesinde ciddi bir yük oluşturdu. Şimşek’in bu sistemi kaldırmakta gecikmesi, ekonomik yükün daha da büyümesine neden oldu.

4. Yabancı sermaye beklentisi: gerçekçi olmayan bir umut

Mehmet Şimşek’in en çok odaklandığı alanlardan biri yabancı yatırımcı çekmek oldu. Uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslar sıklaştırıldı, Londra’daki yatırımcılara sunumlar yapıldı, “rasyonel zemine dönüyoruz” mesajları verildi. Ancak Türkiye’ye net portföy girişi sınırlı kaldı; doğrudan yatırımlar ise neredeyse durma noktasında.

Siyasi belirsizlik, hukuk sistemine duyulan güvensizlik, yüksek enflasyon ve kur riski, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye dönmesini engelledi. Mehmet Şimşek, uluslararası vitrine yönelik olumlu söylemler üretse de, bu söylemleri destekleyecek iç reformlar hayata geçirilmedi. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük ciddi adımlar atılmadı.

5. Toplumsal tepkiler ve güven kaybı

Enflasyon, işsizlik ve vergi yükü gibi sorunlarla boğuşan halk, ekonomik programın kendi hayatına bir fayda getirmediğini düşünmeye başladı. Güven endekslerinde düşüş gözlenirken, kamuoyu yoklamalarında da ekonomi yönetimine duyulan destek geriledi. Özellikle gençler ve sabit gelirli kesimler arasında Şimşek’in programı umut değil, daha çok hayal kırıklığı yarattı.

Sonuç: İmaj var, reform yok

Mehmet Şimşek, göreve getirildiğinde piyasalara güven verebilecek teknokrat bir figür olarak tanıtıldı. Ancak geçen iki yıl içinde atılan adımlar; plansız, geç kalınmış ve çoğu zaman da sosyal etkileri göz ardı edilmiş hamleler olarak hafızalara kazındı. Gerçek bir yapısal reform programı uygulanmadan, sadece parasal sıkılaştırma ile ekonomi yönetilemez. Bugünkü tablo, bir “düzeltme süreci” değil; daha çok bir “dönemsel oyalanma” izlenimi yaratmaktadır.

Türkiye ekonomisinin kalıcı iyileşme için sadece Mehmet Şimşek’in vitrin politikalarına değil, hukuk reformundan üretim politikalarına uzanan köklü bir dönüşüme ihtiyacı var.