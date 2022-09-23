Osmangazi Köprüsü'nde yol ayrımına gelindi. Dev holding hissesini satıyor

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü'nde yol ayrımına gelindi.Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin hissedarlarından Nurol'un, Osmangazi projeden ayrılmayı ve hisselerini satmayı planladığı öğrenildi.

Gazete Durum'un haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, 2022 yılının ilk yarısı için 4 milyar TL'ye yakın garanti ödemeye hazırlandığı Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Projeyi; Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu “Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ” işletiyor. Nurol'un, ortaklıktan ayrılmayı ve hisselerini satmayı planladığı öğrenildi. Bazı kaynaklar iddiası “Nurol'un böyle bir planı ya da düşüncesi olduğu biliniyor. Ne zaman ve hangi şirkete devredecek? Bunu zaman gösterecek” şeklinde.

Türkiye'de, bir finansman yöntemi olarak tercih edilen yap-işlet-devret (YİD) modeliyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu gibi alt yapı projeleri inşa edildi. Devlet, bu projelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, söz konusu YİD projeleri için bu yıl ödeyeceği toplam garanti tutarının 25 milyar TL'yi aşacağı hesaplanıyor.

NUROL YOL AYRIMINDA

Söz konusu projeler arasında yer alan İstanbul–İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü; Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ işletiyor. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'nin hissedarlarından Nurol'un, projeden ayrılmayı ve hisselerini satmayı planladığı öğrenildi. Kaynaklar, “Nurol'un böyle bir planı ya da düşüncesi olduğu biliniyor. Ne zaman ve hangi şirkete devredecek? Bunu zaman gösterecek” diye konuştu.

ÖDEMELER HAFTAYA

Karayolları Genel Müdürlüğü, bu yılın ilk yarısında, Osmangazi Köprüsü İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan garanti edilen sayıda araç geçmediği için işletmeci Otoyol Yatırım AŞ'ye yaklaşık 4 milyar TL ödeyecek. Ödeme, gelecek hafta yapılacak.