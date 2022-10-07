Guidetti yenilginin sebebini açıkladı

Guidetti, "Aslında ABD bugün ortalama oynadı. Bizim servis karşılamada ve atakta kötü günümüzü kullandılar. Biz de sahada yapmak istediğimiz çoğu şeyi yapamadık." dedi.

"Yanlış tercihler yaptık. Yapmamız gereken atak şeklini de kullanamadık." diyen Guidetti, "Cumartesi turnuvada şu ana kadar çok iyi bir performans gösteren Sırbistan ile karşılaşacağız ama bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Çok iyi bir oyunla bir adım öne doğru gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.