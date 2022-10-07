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Guidetti yenilginin sebebini açıkladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 3-1 kaybedilen ABD mağlubiyeti sonrası konuştu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:18
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"Yapmak istediklerimizi yapamadık" diyen Guidetti'den çarpıcı açıklama

Guidetti yenilginin sebebini açıkladı
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Guidetti, "Aslında ABD bugün ortalama oynadı. Bizim servis karşılamada ve atakta kötü günümüzü kullandılar. Biz de sahada yapmak istediğimiz çoğu şeyi yapamadık." dedi.

"Yanlış tercihler yaptık. Yapmamız gereken atak şeklini de kullanamadık." diyen Guidetti, "Cumartesi turnuvada şu ana kadar çok iyi bir performans gösteren Sırbistan ile karşılaşacağız ama bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Çok iyi bir oyunla bir adım öne doğru gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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