Oturduğunuz yerden kilo verebilmeniz mümkün. Yapmanız gereken işlemi duyunca şaşıracaksınız

Mynet’te yer alan habere göre; Gün boyunca masa başında çalışıyor ve hareket edecek zaman bulamıyorsanız oturduğunuz yerden de doğru egzersizler ile bel çevrenizi inceltmenizin mümkün olduğu vurgulandı. Kilo vermenin çok zorlu olduğu düşünülse de basit adımları uygulayarak çok kolay bir şekilde kilo verilebiliyor olduğu bildirildi. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam kilo alımının en büyük nedenleri arasında bulunduğu ifade edildi. Özellikle pandemi nedeniyle artan evde çalışma obezite olan kişi sayısında artışa neden olan etkilerden olduğu biliniyor.

OTURDUĞUNUZ YERDEN KİLO VERMEK İÇİN….

BESLENME DÜZENİNİZİ OLUŞTURUN

Yiyeceğiniz yiyecekleri hazır almak yerine evde hazırlamaya özen göstermeniz gerektiği vurgulandı. Doğru beslenme ile kilo verme sürecinizi etkili ve hızlı bir şekilde yönetebileceğiz bildirildi. Dengeli, sağlıklı beslenmeniz kilo vermeniz için çok önemli olacağı vurgulandı. Özellikle masa başında yenilen yağlı ve şekerli yiyecekler kilo alımını artırmaktadır. Bu nedenle bol bol meyve ve sebze yemelisiniz.

KURU KAYISI YİYİN

Kilo vermek isteyenler için mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok hissetmenize ve iştahınızın azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır, ihtiyacınız olan şeker alımını da sağlar.

YAĞ YAKICI BESİNLERİ TÜKETİN

Yağ yakmanıza yardımcı olacak türk kahvesi, tarçın gibi gıdalar kilo vermenize katkı sağlayacaktır. Her gün bir fincan türk kahvesi yanında yapacağınız egzersizler ve sağlıklı beslenme ile kilo vermenize yardımcı olacaktır. Tarçını ise yoğurtla karıştırarak yiyebilirsiniz. Bu sayede tatlı krizlerinizi de önlemeniz mümkündür.

OTURDUĞUNUZDA SAĞA VE SOLA DOĞRU ESNEYİN

Bu hareket bel inceltme için en etkili olan hareketler arasında bulunmaktadır. Eğer ki oturduğunuz yerden kalkamayacağınız bir işiniz varsa bu basit egzersizi sağa 20 defa sola 20 defa olacak şekilde uygulayın. Aynı süreci 1 dakika sonra yeniden yapın. Toplamda 2 set 80 dönüş yapmış olacaksınız. Bu uygulamayı saat başı yapmanız yeterlidir.

YEŞİL ÇAY İÇİN

Yeşil çay gibi ödem attıracak bitki çayları vücudunuzda bulunan ödemlerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Yeşil çay, yağ yakımı ve kilo verme konusunda etkili olan çaylardandır.