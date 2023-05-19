Yaprağı da çok yararlıymış

Avokado müthiş bir antioksidan! Vücudun yağ yakımını hızlandırıyort, toksinleri vücuttan def ediyor. Peki avokado yaprağı çayının başka ne gibi faydaları var? İşte yanıtı…

Yaprağı da çok yararlıymış

Oldukça besleyici bir meyve olan avokado yaprağı çayı yüzyıllardır şifa amaçlı tüketilmiş. Özellikle böbrek taşı tedavisinde doğal ilaç olarak tavsiye edilir. Böbrek ve böbreklerin kanallarındaki oluşmuş taşları kuma dönüştürerek idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bu sırada yaşanan ağrı ve sızıyı azaltır.

YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kanı temizlemenin yanı sıra dolaşan kan oranını da dengeleyerek beyne ve kalbe ani kan sıçramasını önler. Ayrıca tansiyon hastalığının yaşanmasının önüne geçer.

Mide duvarını ve kas yapısını koruyarak, reflü, bulantı, yanma ve şişkinlik gibi sağlık sorunlarına doğal ilaç olur. Mide asidinin miktarını dengeleyerek hem bağırsak hem de yemek borunun sağlığını korur.

Bağırsakların fonksiyonlarını artırarak kabızlığın önüne geçer. Bunun aynı sıra sindirimi düzenleyerek kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca yağ yakımını hızlandırdığından diyet listelerine eklenmesi gereken bir çaydır. Ancak diyet listesinde avokado varken avokado çayı tüketmek aşırı ishale ve sıvı kaybına yol açar. Bunun dengesini korumakta fayda var.

Mevsim geçişlerinde artan virüse bağlı hastalıklara da fayda sağlar. Virüslerin akciğerlerde yol açtığı tahribatı azaltır. Nefes almaya yardımcı olarak bronşit ve astım gibi hastalıklara da fayda sağlar.

Cilt yapısını yenileyen avokado meyvesi gibi avokado çayı da ciltte fayda sağlar. Gözeneklerin temizlenmesini sağlar. Bunun içinde karaciğer fonksiyonunu artırır. Cildin dermis tabakasını yenilemeye yardımcı olur. Avokado yaprağından yapılan çay soğutularak cilde tonik olarak uygulanabilir.

Avokado çayı suyunu ayrıca banyo yaparken son suyunuza ekleyip kullanınız. Bu sayede saç derisinin güçlenmesine neden olur. Kepeklenmeyi ve yıpranmayı önler.

Ağız içindeki enfeksiyonu azaltarak dişlerin yüzeyinde sarı tabaka oluşmasının önüne geçer. Ağız ve diş içinde yaraların oluşmasını engeller.

Enfeksiyon, depresyon ve stres gibi durumlarda artan kas ağrılarını dindirmek için avokado çayı birebir fayda sağlar. Fiziksel olarak kemik ağrılarını azaltır. Yaprağın içindeki bileşenler sayesinde kas gevşetici etkiye sahiptir.

Düzenli olarak tüketilen avokado yaprağı çayı kanda toksin birikimini engeller. Hafta da beş gün tüketildiğinde kan akışını düzenler. Bu sayede kalp ve damar sağlığını korur.

Avokado yaprağında quercetin bileşeni vardır. Bu bileşen vücutta biriken ve idrar kanallarında iltihaplanmaya neden olan enfeksiyonu vücuttan atar.

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