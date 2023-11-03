Yaprağı daha mı yararlı

Avokado’nun yararlı olduğu biliniyor peki ya yaprağı? İşte, yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Yaprağı daha mı yararlı

İŞTE AVOKADO YAPRAĞININ FAYDALARI

Uykusuzluğa iyi gelir

Ağız bakterilerini temizler

Saçları besler

Hücreleri yeniler

Kasları gevşetir, ağrıları dindirir

Böbrek taşını azaltır, kanı temizlerYağ yakımını hızlandırır

Kanserli hücreleri önler

Cildi arındırır ve nemlendirir

Sindirimi rahatlatır

İdrar söktürücüdür

Tansiyonu dengeler

Mideyi korur

Diyabeti önler

Solunum yollarını rahatlatır

ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?

Faydalarından yararlanmak istiyorsanız akşam yemeğinden 3 saat önce ve yatmadan önce tüketmeye özen göstermek iyi olacaktır. Bunun nedeni ertesi gü dinç olmaktır.
Ilık şekilde içilmesi öneriliyor.

Gün tüketildiyse 3 gün ara verilmesinde yarar var…

Alerji, kronik hastalık veya düzenli kullanılan ilaç durumlarında çayı tüketmeden önce doktorunuza danışınız.

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