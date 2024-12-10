Yaprak dökümü sürüyor! Bir YRP'li başkan daha istifa etti

YRP'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın istifasının ardından yine YPR'li Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da partisinden istifa etmişti. Son istifa Bingöl Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek'ten geldi. Üç belediye başkanı da yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdu.

'SANCAK'A DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN'

Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek istifa açıklamasında, "31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel seçimler sonucunda; değerli Sancak halkının desteğiyle Yeniden Refah Partisi'nden Sancak Belediye Başkanı seçilerek kısıtlı imkanlarla halkımıza hizmet vermekte çalışmaktayız. Belediye başkanlığı adaylığından halkımızın takdiriyle seçilip bugüne kadar olan süreçte, attığımız tüm adımlarda istişare kültüründen yola çıkarak hareket etmeye çalıştım. Mevcut durum nedeni ile halkımızın büyük çoğunluğundan gelen telkin, tavsiyeler doğrultusunda; Sancak'ımıza daha iyi bir hizmet verebilmek, hizmetlerde tam bir koordinasyon sağlamak amacıyla Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek yoluma 'bağımsız' olarak devam etme kararı aldım. Kararımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.