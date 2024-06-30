Yaprak Erkek imzayı attı

Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, oyuncusu Yaprak Erkek'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eczacıbaşı Dynavit, 2022 - 2023 sezonundan bu yana formasını giydiği genç smaçörü Yaprak Erkek’le sözleşme yeniledi.

Kıymetli genç smaçörümüz Yaprak’la … sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız.”

Yaprak Erkek'in kariyeri ile ilgili de şu bilgiler verildi:

2001 doğumlu Yaprak Erkek, smaçör olarak görev yapıyor. İlbank altyapısından yetişen Erkek, 2022 – 2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit’te görev alıyor.

Kulüp Başarıları

2021 - 2022 Polonya Kupası İkinciliği

2020 – 2021 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğu

2023 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği

2022 – 2023 Türkiye Ligi İkinciliği

2023 – 2024 Türkiye Ligi İkinciliği

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

2018 U18 Balkan Şampiyonası İkinciliği

2022 Akdeniz Oyunları İkinciliği

2022 İslam Oyunları Şampiyonluğu