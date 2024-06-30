Yaprak Erkek imzayı attı

Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, oyuncusu Yaprak Erkek'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Eczacıbaşı Dynavit, 2022 - 2023 sezonundan bu yana formasını giydiği genç smaçörü Yaprak Erkek’le sözleşme yeniledi.
Kıymetli genç smaçörümüz Yaprak’la … sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız.”
Yaprak Erkek'in kariyeri ile ilgili de şu bilgiler verildi:
2001 doğumlu Yaprak Erkek, smaçör olarak görev yapıyor. İlbank altyapısından yetişen Erkek, 2022 – 2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit’te görev alıyor.
Kulüp Başarıları
2021 - 2022 Polonya Kupası İkinciliği
2020 – 2021 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğu
2023 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği
2022 – 2023 Türkiye Ligi İkinciliği
2023 – 2024 Türkiye Ligi İkinciliği
2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
2018 U18 Balkan Şampiyonası İkinciliği
2022 Akdeniz Oyunları İkinciliği
2022 İslam Oyunları Şampiyonluğu