Yaprak Erkek imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yaprak Erkek imzayı attı

Yaprak Erkek'in yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, oyuncusu Yaprak Erkek'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eczacıbaşı Dynavit, 2022 - 2023 sezonundan bu yana formasını giydiği genç smaçörü Yaprak Erkek’le sözleşme yeniledi.

Kıymetli genç smaçörümüz Yaprak’la … sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız.”

Yaprak Erkek'in kariyeri ile ilgili de şu bilgiler verildi:

2001 doğumlu Yaprak Erkek, smaçör olarak görev yapıyor. İlbank altyapısından yetişen Erkek, 2022 – 2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit’te görev alıyor.

Kulüp Başarıları

2021 - 2022 Polonya Kupası İkinciliği

2020 – 2021 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğu

2023 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği

2022 – 2023 Türkiye Ligi İkinciliği

2023 – 2024 Türkiye Ligi İkinciliği

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

2018 U18 Balkan Şampiyonası İkinciliği

2022 Akdeniz Oyunları İkinciliği

2022 İslam Oyunları Şampiyonluğu

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