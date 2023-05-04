İHA'nın haberine göre; Silahın kabzasıyla darbedilen Prof. Dr. Biçer tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Prof. Dr. Biçer, 2020 yılında yaptığı aort damarı ameliyatıyla dünya tıp literatürüne girmişti.

Olay, 2 Mayıs'ta Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce tedavi ettiği bir hastasının yoğun bakımdayken hayatını kaybetmesinin ardından, hasta yakınları tarafından tehdit almaya başladı. Prof. Dr. Biçer, önceki gün hastaneden çıkıp Görükle Mahallesi’ndeki evine giderken, kendisini tehdit eden hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Saldırganlar kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Prof. Dr. Biçer, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’ne kaldırıldı. Prof. Dr. Biçer, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ağabey-kardeş olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Yaptığı ameliyatla tıp literatürüne giren profesör, hasta yakınları tarafından darbedildi

DÜNYA TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Öte yandan Prof. Dr. Murat Biçer, 2020 yılında genişliği normal seviyenin 5 katına ulaşan aort damarına yaptığı, asendan aort anevrizması ameliyatı ile dünya tıp literatürüne girmişti. Prof. Dr. Biçer’in, yaptığı bu ameliyat dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Detayları ‘Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery’ dergisinde yer alan ameliyattan sonra literatürde böylesi büyüklüğe ulaşan asendan aort anevrizması olmadığı için ameliyat şimdiye kadar dünya tıp literatüründe bildirilen en büyük genişlikteki asendan aort anevrizması olma özelliği taşıyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer’i silah kabzasıyla darbederek yaralayan hasta yakını K.S. (38) ile E.S. (40) kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

2 Mayıs’ta saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana gelen saldırı anı, bir AVM’nin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Prof. Dr. Murat Biçer’in bir kişi ile tartıştığı ve aralarında arbede çıktığı görüldü. O sırada çevredeki bir kafeden koşarak çıkan diğer şüpheli, belinden çıkardığı tabancasını önce Biçer’e doğrulttu. Taraflar arasında çıkan arbedede, Prof. Dr. Murat Biçer, tabancanın kabzasıyla darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle, saldırganların elinden kurtulan Biçer, bir kafeye sığınırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALDIRIYI PROTESTO ETTİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Biçer’in, hasta yakınları tarafından silah kabzasıyla darbedilmesi, Türk Sağlık-Sen ve sağlık çalışanları tarafından protesto edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan sendika üyeleri ve sağlık çalışanları, 'Sağlıkçıya uzanan eller kırılsın' sloganları attı. Grup adına konuşan Türk Sağlık-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Bilal Atik, “İnsanlıktan çıkmış zorbaların, histerik bir halde sağlık çalışanlarının canına kastettiği vahşeti yaşıyoruz. Bu tür olaylardan biri de Bursa’mızda yaşanmış, üniversitemizde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Biçer, emek harcayarak iyileştirmek için tedavi ettiği, fakat vefat eden bir hastanın yakını tarafından silahın kabzasıyla darbedilmiştir. Hasta yakını tarafından darbedilen, başına aldığı darbe sonucu dikiş atılarak tedavisi yapılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu olay sağlıkta şiddetin ne korkunç bir hale geldiğinin en açık göstergesidir" dedi.