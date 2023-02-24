Yaptığı binada 300'ün üzerinde insanın öldüğü AKP'liye bakın kimler yol vermiş. Erk Acarer açıkladı

Deprem felaketinin en büyük yıkıma neden olduğu yerlerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 300 kişinin hayatını kaybettiği binaların müteahhidinin AKP’li Yunus Kaya’nın olduğu ortaya çıkmıştı. AKP’li belediyenin meclis üyesi olan Kaya yakalanarak tutuklandı.

Yunus Kaya’nın ilişkilerini ortaya çıkaran Erk Acarer, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “bu ilişkiler kime uzanırsa uzansın cezasını çekecek” sözüne dikkat çekerek, söz konusu ilişkilerin kimlere uzandığını söyledi. Acarer, söz konusu ilişkiler içinde Şamil Tayyar ve MHP’li milletvekili Muhittin Taşdoğan bulunduğunu belirtti.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Acarer, Şamil Tayyar’ın Yunus Kaya için kulis yaptığını vurguladı.

Erk Acarer’in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

Bir Cinayetin Anatomisi! Bildiğiniz üzere Antep Nurdağı’nda bir binada 300’ün üstünde insan yaşamını yitirdi. Müteahhit AKP’li Belediyenin Meclis Üyesi Yunus Kaya çıktı. Yunus Kaya aynı zamanda, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın kardeşi Osman Kavak’ın kurduğu Kavak İnşaat’ın da ortağı. Buradaki binalarda da insanlar öldü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ diyor ki, bu ilişkiler kime uzanırsa uzansın cezasını çekecek. İlişkiler bir sisteme uzanıyor. Bu sistem içerisinde kritik isimler var. Madem Bozdağ bu kadar kararlı anlatalım!

Nurdağ’da bu sistemin kök salması AKP’nin 2002’de iktidara gelmesi ile başladı. Ama esas olarak ahbap-çavuş ilişkileri AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır döneminde oldu. Yıldırır için onun gibi Islahiyeli olan Şamil Tayyar kulis yaptı.

Eli kanlı müteahhit Kaya’nın büyümesi de bu dönemde oldu. Babasının mütevazi bir sürücü kursu varken, inşaat, petrol işletmesi,arazi sahibi oldu. Şimdiki belediye başkan yardımcısı Hanifi Başıbüyük de bu kurulan çark içinde yer aldı. Başıbüyük,İlçe Eğitim müdürlüğü de yapmıştı.

Yunus Kaya her tür ihaleyi de alıyordu. Milli Eğitim taşıma ihalelerini de aldı. Artık ruhsat bile çıkarmadan inşaatlara başlıyordu. Bir nevi gizli kasaydı. Sayın avukat Atar’ın paylaşımlarından ihalelerin bir kısmını inceleyebilirsiniz.

Sadece Şamil Tayyar ile değil MHP Vekili ve Antep’teki MMT Amerikan Hastanesi’nin ortağı Muhittin Taşdoğan da ‘yardımcı’ oluyordu. Bu ihalelere kim aracı oldu? Burada Yunus Kaya, Muhittin Taşdoğan ve bu çarkın içinde olan eski Kaymakam Seyfullah Ordueri var. Aile-akrabalık ilişkileri:

“ŞAMİL TAYYAR HERKESİ SATACAĞININ SİNYALLERİNİ VERDİ”

Şamil Tayyar bu foseptiğin patlamasından öyle korktu ki, hemen herkesi satacağının sinyallerini verdi. En önce de MHP Vekili Muhittin Taşdoğan’ı! Zaten başta Tandoğan olmak üzere bütün MHP’lilere yıllardır neden biz AKP’liler neden vekil olamadık diye öfke duyuyor. Bu paylaşımlar ile üstü kapalı Tandoğan’ı hedef göstermişti. Doğrusu bunda haklı ne diyelim. İnsanların ölümünün ardından telaşı büyüdü. Saçma işler yapmaya başladı. Hayırdır Başsavcıyı görevlendirecek vasfın ve yakınlığın nedir? Sizde zora gelince birbirinizi satmak yaşam biçimi mi?

“HABER KAYNAKLARIMI ARAŞTIRMAYA BAŞLADI”

İlişkileri detaylı bir biçimde anlatınca bize de çok kızdı. Haber kaynaklarımı araştırmaya başladı. Boyunu aşan işlere girmenin bir bedeli var. Klasik bir AKP’li korkunca ya küfreder ya vatan haini der! Az kaldı gerçek vatan ve insan hainleri ile yurtseverler yer değiştirecek.

Diyor ki, olaydan sonra bir fotoğraf bulup operasyon çocukluğu yapıyorlar. Yok o iş öyle değil, bak burada katil müteahhit Yunus Kaya ile aile ilişkilerin var. Yunus Kaya’nın babası Cemil Cuma Kaya ve CCK ailesi:

Tüm bu cinayetlerin ortasında yaptıkları tek şey depremden sonraki sağlam belediye binasını yıkmak oldu! Başkan Ökkeş Kavak can havliyle ile enkaz altında kalan insanlara gitmesi gereken iş makinelerini evine yolladı malzeme çıkardı!